La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) pidió que las próximas designaciones en el sistema judicial respondan a criterios de experiencia, independencia e idoneidad, y que se tome en cuenta la participación de las mujeres en los puestos de dirección.

Durante una rueda de prensa, la representante de la organización, Leidy Blanco, llamó la atención sobre la elección de quien presidirá la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), debido a que en esa sala podrían conocerse casos de corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales.

"Yo creo que lo que hay que poner atención ahora es a la designación de quién va a presidir la sala de la Cámara Penal", sostuvo Blanco.

La representante de la ROI consideró que quien resulte elegido por los jueces de la Suprema Corte de Justicia debe reunir las condiciones necesarias para desempeñar esa responsabilidad.

"Tiene que tener idoneidad y tiene que ir a servir a los mejores intereses del pueblo dominicano", expresó.

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ROI reclama mayor participación femenina

Por su parte, la abogada Patricia Santana planteó la necesidad de que las mujeres tengan mayor presencia en los puestos de dirección del Poder Judicial.

Indicó que aproximadamente el 67 % de quienes integran la carrera judicial y del personal jurisdiccional son mujeres, una proporción que, a su juicio, demuestra que existe personal con experiencia y preparación para ocupar las posiciones de mayor jerarquía.

"Hay capital humano para ocupar los altos cargos de dirección", afirmó.

Santana recordó que la elección de una mujer para presidir uno de los principales tribunales del país continúa siendo una asignatura pendiente, por lo que consideró necesario retomar esa discusión cuando se produzcan nuevas vacantes en el Consejo Nacional de la Magistratura o en la Suprema Corte de Justicia.

Como ejemplos de mujeres con experiencia para asumir responsabilidades de dirección, mencionó a Ylona María de la Rocha Camilo, por su trayectoria en las áreas civil, comercial y de arbitraje; a Arelis Ricourt Gómez, presidenta de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de La Vega, y a Antonia Josefina Grullón Blandino, jueza de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sobre esta última, Santana señaló que la Suprema Corte de Justicia no cuenta actualmente con jueces especializados en niñez y adolescencia, por lo que consideró que su experiencia podría representar un aporte importante.