El senador Omar Fernández valoró la selección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y destacó que la decisión contó con la unanimidad de sus integrantes.

Fernández consideró que los magistrados escogidos reúnen los requisitos y las características necesarias para garantizar una justicia verdaderamente independiente en la República Dominicana.

“Entendemos que son personas que reúnen todas las características para asegurar que este pueblo dominicano cuente con una justicia verdaderamente independiente”, expresó.

El legislador manifestó su confianza en que los nuevos magistrados realicen una labor favorable para el país y respondan a las expectativas depositadas en su elección.

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Asimismo, señaló que espera que sus actuaciones estén guiadas por la justicia y el respeto a la Constitución.

“Esperamos que sean justos, que sean siempre imparciales y que les guíen los principios constitucionales y la justicia siempre”, sostuvo.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más