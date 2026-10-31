La República Dominicana obtuvo el segundo lugar del medallero general de los IV Juegos Mundiales de Policías de la Unión Internacional Deportiva Policial (USIP) 2026, celebrados del 26 al 30 de octubre, con la participación de más de 600 atletas de 32 países.

China se alzó con el primer puesto, mientras que República Checa ocupó la tercera posición, en una competencia internacional que tuvo como escenarios el Distrito Nacional, San Cristóbal y Cap Cana.

La ceremonia de clausura se realizó la noche de este viernes en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con la presencia de autoridades nacionales e internacionales.

El acto estuvo encabezado por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Edwin Eusebio Féliz Brito, en representación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

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Durante la actividad, el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, manifestó la satisfacción y el orgullo institucional por la responsabilidad de organizar y acoger esta competencia mundial, al tiempo que reconoció el trabajo de los equipos involucrados y el desempeño de los atletas.

De su lado, el secretario general de la USIP, general retirado Gonzalo Londoño Portela, destacó la hospitalidad dominicana y valoró el compromiso de la Policía Nacional con la organización del evento, señalando que estos juegos también promueven la amistad, el intercambio profesional y la cooperación entre los organismos policiales.

Las delegaciones participantes compitieron en siete disciplinas: natación, judo, golf, tiro práctico, carrera de 10 kilómetros, baloncesto 3×3 y voleibol de playa.

Reconocen a autoridades y colaboradores

Durante la ceremonia de clausura, la Unión Internacional Deportiva Policial entregó Medallas de Honor en las categorías de oro, plata y bronce a autoridades, oficiales y colaboradores que contribuyeron a la organización y celebración de esta cuarta edición.

Entre los distinguidos con la categoría de oro figuran la ministra Faride Raful, el director general policial, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y el subdirector general, general Esteban Figuereo García.

Con esta edición, la primera celebrada en el Caribe, República Dominicana marca un precedente como país anfitrión de los Juegos Mundiales de Policías, fortaleciendo los vínculos de integración, amistad y cooperación internacional entre los cuerpos policiales.

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