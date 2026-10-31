El expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de actuar con «demagogia» frente a los productores de arroz y provocar una situación que calificó como una «humillación internacional» para la República Dominicana.

Durante un encuentro con periodistas en Santiago, Fernández cuestionó que el Gobierno recurriera a un decreto presidencial para transmitir a los productores nacionales la idea de que estaban protegidos frente a las importaciones, pese a las obligaciones comerciales asumidas por el país mediante el tratado DR-CAFTA.

El exmandatario sostuvo que las autoridades debieron anticipar las consecuencias jurídicas y diplomáticas de esa disposición, luego de que representantes comerciales de Estados Unidos solicitaran la anulación del decreto relacionado con la protección de la producción arrocera.

«Este Gobierno nos llevó a la vergüenza nacional, a crear las condiciones para que desde fuera pidieran la anulación de ese decreto», expresó Fernández.

Asimismo, señaló que durante 2024 se produjo un incremento considerable en las importaciones de arroz sin aranceles, al pasar de aproximadamente 500 mil quintales a más de cuatro millones, procedentes de países como Pakistán y Uruguay.

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Fernández explicó que, ante la entrada en vigor de la desgravación arancelaria contemplada en el DR-CAFTA a partir de enero de 2025, el Gobierno debió establecer una estrategia diplomática para proteger los intereses de los productores dominicanos.

En ese sentido, consideró que las autoridades debieron recurrir al diálogo con Estados Unidos para buscar condiciones que permitieran preservar la producción nacional, en lugar de adoptar medidas que, según afirmó, carecían de suficiente respaldo jurídico.

El presidente de la Fuerza del Pueblo también hizo referencia a las recientes declaraciones de la embajadora estadounidense sobre la disposición de su país a dialogar respecto a las condiciones de importación del arroz.

«La vía diplomática, la que tenía que asumirse desde el primer momento y que este Gobierno parece que no entiende», manifestó.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo a un encuentro con representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao (APROCOVICI), celebrado en el Edificio Empresarial de Santiago.

La reunión forma parte de una agenda de tres días que desarrolla Fernández en esa provincia, del 30 de octubre al 1 de noviembre, con encuentros con representantes de los sectores productivos, empresariales, profesionales y sociales.

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