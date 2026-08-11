República Dominicana salió del Mapa del Hambre de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), al reducir la prevalencia de subalimentación a menos del 2.5 % de su población, frente al 8.3 % registrado en 2020.

El hito fue anunciado este martes por el presidente Luis Abinader durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026), que se celebra en Santo Domingo desde hoy 11 y hasta el 13 de agosto.

Un indicador que cayó a la mitad en menos de una década

El dato más significativo del anuncio no es el título simbólico de "Hambre Cero", sino la magnitud del descenso estadístico que lo respalda: en seis años, la tasa de subalimentación se redujo en más de dos tercios, pasando del 8.3 % al umbral inferior al 2.5 % que la FAO establece como condición para salir de su mapa de países con hambre estructural.

El representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, atribuyó el avance a una combinación de factores: crecimiento económico sostenido, ampliación de la protección social, aumento de la producción y el abastecimiento interno, y —según sus palabras— "un liderazgo institucional al más alto nivel". Castañeda fue explícito en descartar que se trate de un resultado coyuntural.

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"Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial", afirmó el funcionario de la ONU.

El país produce el 87 % de lo que consume

REPÚBLICA DOMINICANA AGRICULTURA EL SEIBO (REPÚBLICA DOMINICANA), 17/06/2026.- Fotografía del 3 de junio de 2026 de haitianos trabajando en una plantación de caña de azúcar en El Seibo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Uno de los datos estructurales que sustenta el logro es la autosuficiencia relativa del sistema agroalimentario dominicano. Según el director ejecutivo del INESPRE, David Herrera Díaz, el país produce actualmente el 87 % de los alimentos que consume, un porcentaje que refleja el peso de la agricultura nacional en la cadena de abastecimiento.

Compras públicas y agricultura familiar, ejes del modelo

Durante su intervención, el presidente Abinader identificó las compras públicas como un mecanismo clave para garantizar el abastecimiento, dinamizar las comunidades rurales y fortalecer la producción nacional. También abogó por acercar a productores y consumidores, y por respaldar a los pequeños y medianos productores y a la agricultura familiar.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, sostuvo que los avances son resultado de "voluntad política, planificación y coordinación entre el Gobierno, los productores y los distintos actores de la cadena agroalimentaria".

La FAO advierte: quedan desafíos sin resolver

A pesar del reconocimiento, el propio representante de la FAO marcó con claridad los límites del logro. Castañeda señaló que el país debe continuar fortaleciendo su institucionalidad, su marco normativo y programas como la alimentación escolar, y que aún enfrenta desafíos vinculados a la obesidad en adultos y al alto costo de una dieta saludable.

"Es el punto de partida, no el de llegada", subrayó.

La advertencia es relevante en un contexto regional marcado por fenómenos climáticos extremos, conflictos geopolíticos y presiones sobre las cadenas logísticas y los precios de los alimentos —riesgos que el propio Abinader reconoció como amenazas concretas para los avances alcanzados.

Una reunión regional con 15 países

La XI Reunión de la Red SPAA 2026, organizada por el INESPRE y la FAO, reúne hasta el 13 de agosto a delegaciones de Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana.

El encuentro tiene como objetivo analizar políticas públicas, buenas prácticas y estrategias para fortalecer el abastecimiento, estabilizar precios y mejorar el acceso a alimentos, especialmente en zonas urbanas y periurbanas.

Eric Moura, representante del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil —país que impulsó históricamente la Red SPAA—, felicitó a República Dominicana y abogó por consolidar la red como espacio permanente de cooperación y construcción de una agenda regional contra el hambre.

Logro entre presiones crecientes

El logro dominicano se inscribe en un momento en que la seguridad alimentaria global enfrenta presiones crecientes. Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025 de la FAO, cerca de 733 millones de personas siguen padeciendo hambre en el mundo, con África subsahariana y Asia meridional como epicentros de la crisis.

En ese escenario, que un país de ingresos medios de la región caribeña salga del Mapa del Hambre tiene valor como referencia de política pública, aunque los propios organismos internacionales advierten que la sostenibilidad del logro depende de la continuidad institucional y de la capacidad de respuesta ante shocks externos.

Enlaces sugeridos de Acento.com.do

Seguridad alimentaria en República Dominicana — Cobertura de políticas agropecuarias y abastecimiento

INESPRE y precios de alimentos — Seguimiento al rol del instituto en la estabilización de precios

FAO y América Latina — Informes y declaraciones del organismo en la región

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