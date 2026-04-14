La noticia del fallecimiento de Carlos Batista Matos, apodado “El Hombre Más Caro” de la televisión dominicana, sacudió al gremio periodístico y al mundo artístico del país. Desde expresidentes hasta colegas de pantalla, pasando por su exesposa y figuras del entretenimiento nacional, las voces no tardaron en alzarse para despedir a quien durante décadas fue referente indiscutible de la crónica de espectáculos dominicana.

Sus restos son velados desde este martes 14 de abril, a partir de las 5:00 de la tarde, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. El velatorio continúa el miércoles de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. El jueves se celebrará una misa de cuerpo presente a las 10:00 a.m., y el sepelio está pautado para las 11:00 a.m. en el cementerio Puerta del Cielo.

Belkis Concepción: "Tu partida duele… y mucho"

Una de las voces más emotivas llegó desde la merenguera Belkis Concepción, pionera en crear una orquesta de merengue femenina, quien estuvo casada con Batista Matos en la década de los 80 y con quien procreó a su hija, Belkis Marie.

A través de un mensaje en redes sociales, Concepción no ocultó el dolor que le provoca la partida de quien definió como una figura importante en su historia personal.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

«Hoy el dolor me atraviesa el alma… despedir a Carlos Batista no solo es decir adiós al padre de mi hija, mi exesposo, sino a una parte importante de mi historia», escribió la artista.

La intérprete destacó que, pese a la separación, ambos lograron reconstruir una relación basada en el respeto y la amistad, y agradeció el legado que Batista Matos deja en su hija.

«Gracias por dejarme el regalo más grande y eterno: nuestra hija, Belkis Marie Batista, quien llevará siempre tu sangre, tu esencia», expresó.

Y cerró su mensaje con una despedida cargada de ternura: «Tu partida duele… y mucho. Pero vivirás siempre en el corazón de tu hija y en una parte de mí».

Sharmín Díaz: "Mi eterno jefe"

La comunicadora Sharmín Díaz, quien trabajó directamente bajo la dirección de Batista Matos, despidió a su mentor con un mensaje que mezcla gratitud profesional y afecto personal.

«Hoy me cuesta encontrar las palabras, porque no solo despido a un gran jefe, sino a un ser humano excepcional que también fue un gran amigo», escribió.

Díaz recordó el impacto que tuvo Batista Matos en su carrera: «Gracias por tu liderazgo, por la oportunidad que me diste de crecer en los medios de comunicación y por cada enseñanza que dejaste en mí. Más allá de lo profesional, nos regalaste entrega al trabajo, respeto y momentos que quedarán para siempre en el corazón».

Y cerró con una frase que resume la complicidad que los unía en pantalla: «Descansa en paz mi eterno jefe, y te recordaré con gratitud, cariño y admiración… "Yo soy Carlos Batista, y yo Sharmín Díaz"».

Milagros Germán: "Un gran vacío en la televisión vespertina"

La comunicadora Milagros Germán también se sumó al duelo con palabras que retratan la calidez humana del periodista:

«Hay noticias inesperadas que te dañan un día. El amigo Carlos Batista, un hombre amable, siempre afable, con un halago en la boca y un trato exquisito se nos va repentinamente, dejando un gran vacío en la televisión vespertina», escribió.

Nikauly de la Mota: "Un hombre querido, talentoso, auténtico"

La comunicadora Nikauly de la Mota expresó sus condolencias a la familia y al equipo de trabajo del periodista con un mensaje que destacó su autenticidad:

«Hace apenas un rato me enteré del triste fallecimiento de nuestro buen amigo Carlos Batista Matos. Ha partido un hombre querido, talentoso, auténtico y profundamente memorable. Que en paz descanse. Envío mis condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia, así como a su extraordinario equipo de trabajo. Paz a su alma, amigo querido».

Tamara Martínez: el recuerdo de los inicios

La comunicadora Tamara Martínez, quien inició su carrera junto a Batista Matos en el programa Con los Famosos, también se unió al duelo. Compartió en sus redes sociales un video del mensaje de felicitación que el propio Batista le envió durante una emisión del programa el año pasado, recordando el primer cumpleaños que celebró siendo pareja del periodista.

Leonel Fernández: "Su pasión por la cultura deja huella imborrable"

Desde la política, el expresidente Leonel Fernández publicó en X un sentido mensaje en el que recordó a Batista Matos como amigo personal y figura clave de la comunicación nacional.

«He recibido con profundo pesar la noticia del fallecimiento del periodista Carlos Batista Matos, buen amigo y figura destacada de la comunicación nacional. Su pasión por la cultura y su cercanía humana dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerle. Expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares y allegados», escribió.

Otras voces del gremio

El duelo se extendió por todo el espectro de la comunicación dominicana. Manolo Ozuna, Isaura Taveras, Juan Carlos Pichardo Jr., Zoila Puello y Emelyn Baldera también expresaron su pesar en redes sociales, resaltando la trayectoria, el estilo crítico y el legado que Batista Matos deja en la crónica artística nacional.

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) expresó su profundo pesar por el fallecimiento del periodista, comunicador y escritor Carlos Batista Matos, a quien definió como un miembro distinguido de la institución y una figura clave en la comunicación y la investigación musical en la República Dominicana.

También, la Asociación Dominicana de Periodistas y Artistas de Espectáculos (Adopae) lamentó la pérdida, destacando su contribución al fortalecimiento del periodismo cultural en el país y el modelo de análisis y rigor que representó para generaciones de comunicadores.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más