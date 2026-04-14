La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del destacado comunicador, periodista y escritor Carlos Batista Matos, quien en vida fuera un miembro distinguido de esta institución y una figura emblemática de la comunicación y la investigación musical en la República Dominicana.

“Carlos Batista Matos fue un comunicador intachable, con una trayectoria ejemplar y un miembro distinguido de nuestra institución. Su legado en la comunicación, especialmente en el periodismo de espectáculo y social, es invaluable. Hoy el país pierde no solo a un gran profesional, sino también a un ser humano noble y de valores excepcionales”, expresó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte.

Al autor de los libros “Bachata: Historia y Evolución” y “Merengue: Historia y Evolución”, Acroarte le dedicó la Décima Edición del Premio Acroarte al Mérito Periodístico, en 2021, en reconocimiento a sus valiosos aportes a la crónica de arte y a la cultura nacional, “por su entrega y su firme compromiso con el gremialismo y los medios de comunicación”.

Al momento de su fallecimiento, Batista Matos era ampliamente reconocido por su programa “Con los Famosos”, transmitido por Color Visión desde 1998, espacio que se convirtió en referente del entretenimiento en la televisión dominicana. Además, se desempeñó como presidente del Bulevar de las Estrellas, ubicado en la avenida Winston Churchill, desde donde impulsó el reconocimiento a figuras destacadas del arte, la cultura y el deporte.

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La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) extiende sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, al tiempo que eleva plegarias por el eterno descanso de su alma.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más