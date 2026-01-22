En un fallo que marca un precedente crítico sobre los límites del poder gremial, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló la Resolución núm. 03-2025-JD, emitida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la cual pretendía reactivar un proceso disciplinario contra los abogados Lilia Fernández León, Mariel León Lebrón y Joel del Rosario Alburquerque.

La sentencia 0030-02-2026-SSEN-00003, dictada este 13 de enero, no solo deja sin efecto las actuaciones del gremio, sino que impone una astreinte de RD$5,000.00 diarios al CARD por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión.

El caso tiene su origen en una intensa disputa legal derivada del proceso de divorcio entre la señora María Amelia Hazoury Delgado y el empresario Juan Rafael Llaneza Gil. Los abogados hoy favorecidos, pertenecientes a la firma León & Raful, han denunciado que el CARD ha sido utilizado como un "instrumento de represalia" por la contraparte de su clienta.

En febrero de 2025, una ordenanza civil los declaró "litigantes temerarios" por trabar oposiciones bancarias contra empresas vinculadas a Llaneza, como Inmobiliaria Don Juan, S.A.S. Basándose en esa sanción judicial —que luego fue revocada por la Corte de Apelación—, el CARD inició una persecución disciplinaria que ha sido calificada por los jueces como un "desafío abierto" a la autoridad judicial.

Esta es la segunda vez que el TSA debe intervenir en favor de estos juristas. En agosto de 2025, la Segunda Sala del tribunal ya había anulado un primer intento de juicio disciplinario, determinando que el gremio violó el debido proceso al apoderar al Tribunal de Honor de forma irregular.

Sin embargo, en octubre de 2025, la Junta Directiva del CARD, presidida por Trajano Vidal Potentini, emitió una nueva resolución para "ratificar" y continuar los procesos. El TSA fue enfático en su reciente fallo:

"El órgano accionado, en este caso del Colegio de Abogados, intenta erigirse por encima de una decisión rendida por un tribunal de la República… violentando de manera imbatible derechos fundamentales como el non bis in idem y la tutela judicial efectiva", declaró la abogada Mariel León Lebrón al dar a conocer la noticia sobre la sentencia.

Claves de la sentencia

Anulación total Se deja sin efecto jurídico cualquier proceso disciplinario derivado de la Resolución 03-2025-JD contra los tres abogados.

Se deja sin efecto jurídico cualquier proceso disciplinario derivado de la Resolución 03-2025-JD contra los tres abogados. Protección al ejercicio El tribunal consideró que persistir en un proceso cuya base jurídica (la condena por temeridad) ya no existe, vulnera el derecho al trabajo y al debido proceso.

El tribunal consideró que persistir en un proceso cuya base jurídica (la condena por temeridad) ya no existe, vulnera el derecho al trabajo y al debido proceso. Rechazo a inconstitucionalidad Aunque el tribunal falló a favor de los abogados en el fondo, rechazó su solicitud de declarar inconstitucional el Código de Ética del Abogado por vía difusa, al considerar que los argumentos no fueron suficientemente precisos.

Aunque el tribunal falló a favor de los abogados en el fondo, rechazó su solicitud de declarar inconstitucional el Código de Ética del Abogado por vía difusa, al considerar que los argumentos no fueron suficientemente precisos. Sanción económica La astreinte de RD$5,000.00 diarios busca "quebrar la resistencia" del gremio a acatar las sentencias judiciales.

León Lebrón consideró que con esta decisión, la justicia administrativa envía un mensaje contundente a la directiva del Colegio de Abogados sobre la imposibilidad de utilizar sus mecanismos disciplinarios para perseguir a profesionales del derecho en el marco de litigios privados.

