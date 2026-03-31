El fideicomiso RD Vial anunció un refuerzo de recursos y acciones en carretera como parte del operativo coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para la Semana Santa, con el objetivo de aumentar la seguridad y la capacidad de respuesta ante incidentes en las principales vías del país.

“Para mí es un honor apoyar desde el fideicomiso RD Vial al COE y todas sus acciones”, afirmó Hostos Rizik Lugo, director de RD Vial, al destacar que el trabajo se realiza en coordinación con diversas instituciones del Estado dominicano para brindar “seguridad, asistencia y salvaguardar” a los ciudadanos que se desplazarán por las carreteras.

Rizik Lugo explicó que, junto al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), RD Vial —encargado de la administración y operación del sistema de peajes— está realizando esfuerzos para garantizar presencia y seguridad “en cada kilómetro” de las rutas con mayor circulación.

Mejoras en la autopista Duarte e iluminación del tramo intervenido

Entre las intervenciones recientes, el funcionario citó trabajos en la autopista Duarte, donde se ejecutó el cierre de “diferentes retornos improvisados” que, según indicó, eran de los principales factores asociados a accidentes de tránsito. A la vez, se construyen “nuevos retornos operacionales” y se impulsa la ampliación en el tramo desde Villa Altagracia hacia Santo Domingo.

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Como parte de ese plan, detalló que aproximadamente 20 kilómetros de ese trayecto ya cuentan con iluminación completa mediante luces LED solares, una medida orientada a mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad vial, especialmente en horarios nocturnos.

Rizik Lugo también anunció la entrega de nuevos recursos a la Comisión Militar y Policial del MOPC (COMIPOL), destinados a fortalecer la asistencia y la atención de emergencias en carretera. “Estamos entregándole en la mañana de hoy a la COMIPOL un total de doce talleres móviles nuevos y modernos, cinco camiones de rescate, un camión de bomberos”, declaró.

La entrega se complementa con otros equipos incorporados en días recientes: doce grúas, noventa camionetas para asistencia y una flotilla de ambulancias. Sobre este último punto, precisó que de un total de 20 ambulancias, ya se han entregado diez y se encuentran presentes, ensambladas en la industria militar, al igual que unidades destinadas al DAE y otros organismos del Estado.

Recursos provenientes de excedentes

El director de RD Vial señaló que estas inversiones en equipos para la COMIPOL y en iluminación se financiaron con recursos recaudados por encima de lo proyectado. Es decir, “con un superávit” generado por el fideicomiso se logró destinar presupuesto a la compra de equipos y a intervenciones viales.

Rizik Lugo aseguró que RD Vial mantendrá el respaldo operativo al COE y a las entidades desplegadas durante el feriado, con el foco puesto en brindar “la mayor confianza posible y seguridad y protección” a la ciudadanía en Semana Santa, y con la promesa de sostener el apoyo en los próximos meses y años.

“Estamos aquí para servir y seguir trabajando por la construcción de un mejor país”, concluyó.