Con el objetivo de promover la conciencia ciudadana sobre la importancia del respeto a las normas de tránsito y la protección de la vida en las vías públicas, la organización Mujeres en la Vía realizó la campaña de sensibilización por la educación vial “Salvemos vidas juntos”.
La iniciativa busca motivar a conductores, peatones, motociclistas y ciclistas a asumir una actitud responsable en las calles, fomentando una cultura de respeto, prevención y seguridad vial que contribuya a reducir los accidentes de tránsito.
La actividad, que contó con la entrega de globos, mensajes escritos y mensajes hablados, se desarrolló en las intersecciones de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, en Santo Domingo.
Durante la jornada se realizaron acciones de concienciación dirigidas a los ciudadanos que transitan por la zona, con el propósito de recordar la importancia de respetar las señales de tránsito, conducir con prudencia y valorar la vida.
La actividad educativa fue encabezada por las educadoras y especialistas en educación y seguridad vial, las licenciadas María Taveras, Casilda Mercedes, Yisset Díaz y Kenia González.
Las profesionales que dirigen la empresa Mujeres en la Vía invitaron a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a sumarse a esta iniciativa y apoyar la difusión de un mensaje que busca promover calles más seguras para todos.
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