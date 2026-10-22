La primera dama Raquel Arbaje encabezó la quinta jornada de Chequéate y rememoró en su alocución los inicios de esta iniciativa como herramienta preventiva proporcionada por el Estado.

"Esta iniciativa comenzó el año 2020, cuando esto no parecía una prioridad por la pandemia, pero la prevención es primordial; queremos romper pensamientos arcaicos sobre salud", afirmó la primera dama.

El programa mantiene a 19 mil 208 pacientes en seguimiento activo y a 332 en tratamiento.

Arbaje reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la prevención e hizo un llamado a la ciudadanía a realizarse sus evaluaciones clínicas periódicas.

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"Celebrar estos cinco años nos llena el corazón de gratitud. Regalarse un chequeo hoy es garantizar el mañana para seguir compartiendo junto a nuestros seres queridos y alcanzar los sueños pendientes. La prevención es amor, y la esperanza crece cuando nos cuidamos juntos", concluyó Arbaje.

“Me queda poco tiempo, pero quiero aportar”

Raquel reconoció que el tiempo en el despacho de la primera dama está llegando a su fin, pero está feliz de seguir trabajando y de dejar estos aportes funcionando cuando salga de la oficina.

“Me queda poco tiempo en el despacho de la primera dama, pero estoy agradecida de aportar y dejar programas como Chequéate, que se quedan con todos ustedes y para la ciudadanía, que es lo más importante”, dijo Arbaje.

En el marco de esta jornada del Servicio Nacional de Salud (SNS), el ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah, anunció trascendentes medidas destinadas a transformar la sostenibilidad, cobertura y acceso a los medicamentos de alto costo en el país.

​El titular del Ministerio de Salud destacó que, en coordinación con el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y la SISALRIL, el Gobierno dominicano trabaja en reformas estructurales para que las patologías complejas y tratamientos oncológicos cuenten con una cobertura garantizada y permanente a través del Sistema Nacional de Salud.

FOMAC y transferencia a la Seguridad Social

​Como eje central de estas iniciativas, Atallah anunció la introducción del programa FOMAC, el cual busca traspasar paulatinamente la financiación de los medicamentos de alto costo a la Seguridad Social.

El ministro de Salud Pública, Dr. Víctor Atallah. Foto por Ronny Cruz.

​"Empezamos este año con la inclusión de 13 medicamentos clave, que son los de mayor demanda y los que generan mayor impacto en la economía de las familias. Esta medida generará una cobertura de alrededor de 6,000 millones de pesos en el sistema", explicó el ministro.

​Atallah precisó que estos recursos liberados permitirán potenciar los más de 7,000 millones de pesos ejecutados actualmente en el Programa de Alto Costo, canalizando de forma eficiente los fondos para reducir las listas de espera de atención.

​Programa puente para atención inmediata

​Para dar respuesta urgente a las necesidades actuales de la población, el ministro anunció la puesta en marcha de un "programa puente", que arrancará en las próximas semanas por instrucciones de la Presidencia de la República.

​Esta estrategia tiene como meta reducir en un 25 % la lista de espera en menos de seis meses, incorporando tratamientos e insumos médicos para más de 1,500 pacientes.

Este mecanismo transitorio funcionará mientras se completa la transición integral hacia el nuevo modelo de cobertura, previsto para consolidarse entre julio y octubre del próximo año.

​Un llamado a la prevención ciudadana

​Finalmente, Atallah hizo un llamado enfático a los ciudadanos a acudir masivamente a las jornadas de salud, detección oportuna de cáncer y chequeos preventivos organizadas por el Gobierno.

​"Todo el esfuerzo del Gobierno entero, las autoridades locales, legisladores y el personal médico no sirve si la ciudadanía no asiste a chequearse. Los recursos, las unidades móviles y la atención están disponibles; invitamos a la población a acudir y velar por su salud", concluyó.

Alcaldesa Mejía: “Gracias por la jornada y por este parque, presidente”

Por su parte, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó un acto celebrado en el Paseo 30 de Mayo, donde resaltó la importancia de la salud preventiva y el trabajo conjunto de las instituciones gubernamentales.

Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Foto por Ronny Cruz.

Durante su intervención, la funcionaria expresó su entusiasmo ante la presencia de las autoridades y asistentes, manifestando: "Qué maravilla" al saludar al ministro de Salud, Víctor Atallah, al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón, y demás funcionarios presentes.

Durante su discurso, Mejía reconoció la labor de Nancy Harrigan, destacando que "desde hace 25 años empezó, desde una oficina de una primera dama, a promover este tipo de actividad". Asimismo, en honor a la memoria de su madre (quien también fue paciente en remisión), agradeció al doctor Atallah por el acompañamiento médico brindado durante su proceso de salud.

La alcaldesa enfatizó el valor de la conciencia preventiva en las familias y pidió un aplauso para el presidente Luis Abinader, reconociendo "que ha tenido la sensibilidad y la apertura para acoger lo que nosotros, los servidores públicos, tanto del gobierno central como de las instituciones descentralizadas, le planteamos", dijo.

Para concluir, Mejía resaltó la transformación urbana del sector: "Este hermoso parque Paseo 30 de Mayo que fue gracias al apoyo del presidente Luis Abinader que pudimos realzarlo con esta visión conjunta de lo necesario que son los espacios públicos con orden, con limpieza, con una visión clara para que sea en beneficio de la población", afirmó.

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