La mayoría de quienes participaron en un sondeo de Acento considera que las constructoras en República Dominicana no toman medidas suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Ante la pregunta ¿Cree que las constructoras en República Dominicana toman medidas

suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores?, tanto en el periódico, como en X, los resultados fueron distintos según la plataforma.

En el portal, 77.63 % respondió que no, frente a 14.47 % que respondió que sí.

En X, sin embargo, el resultado fue unánime: 100 % marcó que no y 0 % que sí.

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Mientras el portal muestra un rechazo amplio pero con una minoría que sí confía en las medidas del sector, en X nadie votó a favor.

Multas por falta de seguridad

En República Dominicana, las multas por violaciones laborales dependen de la gravedad de la infracción. Las faltas muy graves pueden sancionarse con multas de entre siete y 12 salarios mínimos por cada infracción, según el artículo 721 del Código de Trabajo, de acuerdo con la explicación ofrecida por Juan Ramón Ventura, asesor de inspección laboral del Ministerio de Trabajo.

La ley distingue entre las faltas de seguridad que no ponen en peligro la vida o la salud de los trabajadores y aquellas que sí generan ese riesgo:

Falta grave: incumplimientos de las normas de seguridad e higiene que no ponen en peligro ni amenazan la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. La multa es de tres a seis salarios mínimos.

Falta muy grave: cuando el incumplimiento crea peligro o riesgo para la vida, la salud o la seguridad del personal. La multa es de siete a 12 salarios mínimos.

Además de las multas, el Ministerio de Trabajo puede ordenar la paralización de labores cuando detecta condiciones de peligro inminente, como ocurrió con 24 establecimientos inspeccionados recientemente.

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