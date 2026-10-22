El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, negó este jueves que la frontera entre República Dominicana y Haití vaya a cerrarse el viernes 23 de octubre ante los enfrentamientos en territorio haitiano. Con esa declaración, desmintió versiones difundidas por medios televisivos que atribuyen al presidente Luis Abinader una autorización para disponer el cierre total.

El ministro informó, sin embargo, que se ordenó reforzar de manera preventiva la vigilancia en la frontera terrestre, especialmente en el perímetro del paso de Jimaní, ante los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad haitianas y grupos armados.

Fernández Onofre aseguró que la frontera se mantiene bajo control y en calma, pese a los acontecimientos en el país vecino. Añadió que el intercambio comercial entre dominicanos y haitianos se desarrollaba con normalidad este jueves.

En territorio haitiano, las operaciones contra la banda 400 Mawozo se desarrollan en la comuna de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

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Según el medio haitiano Juno7, el despliegue comenzó el miércoles 21 de octubre y se concentra principalmente en Butte Boyer y Cité Doudoune. Participan unidades especializadas de la Policía Nacional de Haití, con apoyo de la Task Force y la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG). La publicación también reportó apoyo aéreo mediante helicópteros y señaló que la intervención busca reducir el control de los grupos armados sobre esos sectores.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas identifica a Wilson Joseph, alias «Lanmò San Jou», como líder de 400 Mawozo. Entre sus antiguos dirigentes figura Joly Germine, conocido como «Yonyon», quien, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue condenado a cadena perpetua en diciembre de 2025 por su participación en el secuestro de 16 ciudadanos estadounidenses en 2021.

Las operaciones se desarrollan mientras continúa la búsqueda de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el domingo 18 de octubre en Santo, dentro de la misma comuna. Según una actualización publicada por Haïti24 este jueves 22, las autoridades salvadoreñas anunciaron una operación para rescatarlos. De acuerdo con esa información, se trata de técnicos de aviación de una misión internacional dedicada principalmente a evacuaciones médicas, secuestrados cuando regresaban de comprar alimentos en un supermercado.

El gobierno haitiano también anunció que reforzará las operaciones para lograr su liberación. Un comunicado del miércoles 21, reseñado por Juno7 este jueves, señala que en una reunión en la sede del primer ministro se evaluaron las intervenciones y se coordinaron acciones con la Fuerza de Represión de Pandillas. El Ejecutivo aseguró que movilizará los recursos necesarios y mantendrá los operativos, pero no detalló los medios adicionales que empleará ni informó sobre la ubicación o el estado de salud de los militares, según reseñan medios haitianos.

Hasta las actualizaciones citadas, no se había divulgado un balance oficial de muertos, heridos o detenidos. El reporte de Juno7 del miércoles 21 tampoco confirmaba que las fuerzas de seguridad hubieran recuperado el control de los sectores intervenidos, mientras que la información del jueves 22 sobre el comunicado gubernamental no daba cuenta de la liberación de los militares.

La declaración del ministro se produce después de dos antecedentes de cierres fronterizos ordenados por el presidente Luis Abinader, con alcances distintos. El 7 de julio de 2021, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el mandatario dispuso el cierre inmediato de los cuatro pasos fronterizos, el refuerzo de la vigilancia militar y la suspensión de los mercados binacionales.

En esa ocasión también se suspendieron los viajes desde aeropuertos dominicanos hacia Haití, con excepciones previstas para el retorno de ciudadanos dominicanos y personal diplomático.

El 14 de septiembre de 2023, Abinader anunció el cierre total de la frontera terrestre, marítima y aérea, efectivo desde las 6:00 de la mañana del día siguiente. Según el comunicado de la Presidencia, la medida respondió al conflicto por la construcción de un canal en territorio haitiano para captar aguas del río Masacre. A diferencia del cierre de 2021, esa disposición incluyó expresamente las tres vías de comunicación entre ambos países.