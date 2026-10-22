La Alcaldía del Distrito Nacional exhortó a la ciudadanía a disponer correctamente de los residuos sólidos para evitar que la basura obstruya filtrantes e imbornales y provoque inundaciones durante las lluvias.

El cabildo recordó que la prevención requiere tanto del mantenimiento del sistema de drenaje como de la colaboración de los ciudadanos, especialmente cuando se pronostican precipitaciones.

La institución señaló que realiza labores de limpieza y mantenimiento en las tres circunscripciones del Distrito Nacional para procurar el buen funcionamiento del drenaje.

Alcaldía pide respetar horarios de recogida de basura

Los trabajos son ejecutados por las direcciones de Obras Comunitarias y de Aseo Urbano, por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, e incluyen el uso de camiones succionadores para retirar desechos de los sistemas de drenaje.

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La Alcaldía indicó que estas labores deben complementarse con acciones de la ciudadanía, como respetar los horarios de recogida de basura de cada sector, mantener limpios los frentes de las viviendas y evitar arrojar residuos en calles y aceras.

También recomendó no dejar bolsas de basura en espacios públicos cuando se esperan lluvias, debido a que el agua puede arrastrar los desechos hasta los filtrantes e imbornales y obstruir el paso del agua.

Según el cabildo, estas medidas contribuyen a proteger los espacios públicos, mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a las inundaciones.

Pronostican lluvias en el Gran Santo Domingo

El llamado de la Alcaldía coincide con el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que prevé acumulados de lluvia superiores a los 100 milímetros en el Gran Santo Domingo durante los próximos días.

Ante estas condiciones, la institución municipal insistió en la importancia de mantener despejados los sistemas de drenaje y manejar adecuadamente los residuos para prevenir obstrucciones.

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