Las efemérides del 15 de octubre recuerdan acontecimientos que marcaron la historia política y social de distintos países, así como avances en la exploración espacial.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Internacional de las Mujeres Rurales

Cada 15 de octubre se reconoce la contribución de las mujeres rurales a la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y el desarrollo de sus comunidades. La fecha busca visibilizar su participación en la economía y los desafíos que enfrentan para acceder a la tierra, el financiamiento, la educación y otros recursos.

Día Mundial del Lavado de Manos

Esta conmemoración promueve el lavado de manos con agua y jabón como una práctica esencial para prevenir enfermedades y reducir la propagación de infecciones. La iniciativa destaca la importancia de mantener hábitos de higiene tanto en los hogares como en las escuelas, los centros de salud y los espacios de trabajo.

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Día Mundial del Bastón Blanco

La jornada busca crear conciencia sobre la autonomía, la movilidad y los derechos de las personas ciegas o con discapacidad visual. El bastón blanco es una herramienta de orientación que facilita el desplazamiento seguro y contribuye a promover una sociedad más accesible e inclusiva.

Día Mundial de Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal

Esta fecha procura visibilizar el duelo de las familias que atraviesan la pérdida de un embarazo o de un bebé durante el nacimiento o poco después. También promueve la empatía, el acompañamiento emocional y una atención sanitaria respetuosa hacia las personas afectadas.

Día Mundial de la Ambliopía

La jornada busca aumentar el conocimiento sobre la ambliopía, una alteración del desarrollo visual que puede provocar una disminución de la visión en uno de los ojos. La detección temprana, especialmente durante la infancia, es fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Día de la Resolución de Conflictos

Esta conmemoración promueve el diálogo, la negociación y la mediación como herramientas para gestionar desacuerdos de manera pacífica. Su propósito es fomentar la comunicación y la búsqueda de soluciones que eviten la violencia en los ámbitos familiar, educativo, laboral y comunitario.

Otras efemérides internacionales del 15 de octubre

1815. Napoleón Bonaparte llega a la isla de Santa Elena, en el Atlántico sur, donde permanece exiliado hasta su muerte en 1821, después de su derrota en la batalla de Waterloo.

1879. La riada de Santa Teresa provoca graves inundaciones en la región de Murcia y otras zonas del sureste de España. La catástrofe deja más de mil víctimas mortales, según las estimaciones históricas.

1880. Se inaugura oficialmente la Catedral de Colonia, en Alemania, cuya construcción comenzó en el siglo XIII y se prolongó durante más de seis siglos.

1924. Comienza a emitir Radio Barcelona, una de las emisoras históricas de España, posteriormente vinculada a la Cadena SER.

1946. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta la Resolución 9, relacionada con las condiciones bajo las cuales los Estados que no son miembros de la Corte Internacional de Justicia pueden someterle controversias.

1962. En el contexto de la crisis de los misiles de Cuba, el Gobierno de Estados Unidos inicia las decisiones que desembocarán en el bloqueo naval de la isla, una de las etapas más tensas de la Guerra Fría.

1979. Un golpe de Estado en El Salvador derroca al presidente Carlos Humberto Romero y abre paso a una Junta Revolucionaria de Gobierno.

1989. Se produce la legalización del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica, organización encabezada históricamente por Nelson Mandela y fundamental en la lucha contra el apartheid. La prohibición oficial de la organización sería levantada en 1990.

1997. Despega desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, la misión espacial Cassini-Huygens, desarrollada conjuntamente por la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana para estudiar Saturno y sus lunas.

2003. China realiza su primera misión espacial tripulada con el lanzamiento de Shenzhou 5, que lleva al astronauta Yang Liwei al espacio. El país se convierte así en la tercera nación en enviar seres humanos al espacio de manera independiente, después de la Unión Soviética y Estados Unidos.

Efemérides dominicanas del 15 de octubre

1823. Agustín de Acosta, Narciso Sánchez y otros dominicanos son condenados por promover una revuelta contra el Gobierno haitiano que ocupaba la parte oriental de la isla.

1849. El presidente Buenaventura Báez dispone, mediante el decreto 214 y tras la aprobación del Congreso, la elevación del puesto militar de San Antonio de Guerra a la categoría de común de la provincia de Santo Domingo.

1862. La administración colonial española presenta disposiciones sobre religión, moral, salubridad, seguridad pública, ornato y mantenimiento de edificios y vías, como parte de las normas aplicadas durante la anexión a España.

1904. Adolfo Alejandro Nouel es consagrado arzobispo de Metymna en Roma, dentro de su trayectoria eclesiástica, que posteriormente lo llevaría a ocupar la Presidencia de la República Dominicana.

1936. Nace en Ojo de Agua, Salcedo, María Teresa Mirabal, una de las hermanas Mirabal, recordadas por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

1960. Rafael Leónidas Trujillo declara en Santiago de los Caballeros que el país se encuentra en calma y señala como problemas a sectores de la Iglesia católica y a las hermanas Mirabal. La declaración se produce semanas antes del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, ocurrido el 25 de noviembre de ese año.

1971. El mayor general del Ejército Ney Rafael Nivar Seijas asume la jefatura de la Policía Nacional, en sustitución de Enrique Pérez y Pérez.

1979. Se inaugura Teleantillas, canal de televisión vinculado al periodista Germán Emilio Ornes Coiscou, que se incorpora a la historia de la televisión dominicana.

1999. Se crea la Agencia Dominicana del Número Estándar Internacional de Libro, destinada a facilitar la identificación internacional de las publicaciones editadas en el país mediante el sistema ISBN.

2007. La República Dominicana establece relaciones diplomáticas y consulares con Zimbabue y los Estados Federados de Micronesia.