Una ciudadana dominicana y un ciudadano estadounidense fueron arrestados en San Juan, Puerto Rico, por su presunta participación en un esquema de fraude matrimonial relacionado con la obtención de beneficios migratorios, según informó la agencia federal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Los detenidos fueron identificados como Modestina Villanueva Javier, de República Dominicana, y Erick Martínez Aulet, ciudadano estadounidense. Ambos enfrentan cargos federales por fraude matrimonial y conspiración, de acuerdo con la información difundida por HSI y recogida por medios puertorriqueños y dominicanos.

Los arrestos se produjeron durante la semana anterior a la publicación del anuncio, según las autoridades. La información divulgada no precisa cuándo se habría celebrado el matrimonio investigado ni cuáles beneficios migratorios específicos habrían intentado obtener los acusados.

Qué establece la legislación estadounidense

La legislación federal contempla sanciones para quienes contraen matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración. El título 8, sección 1325(c), del Código de Estados Unidos establece una pena de hasta cinco años de prisión para el delito de fraude matrimonial.

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Diario Libre también informó que la sanción puede incluir una multa de hasta 250,000 dólares. Las posibles consecuencias por conspiración dependerán de los cargos específicos y de las disposiciones legales aplicables al caso.

El matrimonio con un ciudadano estadounidense puede servir de base para solicitar determinados beneficios migratorios, pero no concede automáticamente la residencia permanente ni la ciudadanía. Las solicitudes están sujetas a la revisión de las autoridades migratorias.

Las acusaciones deberán ser probadas

En un mensaje difundido en sus redes sociales, HSI advirtió sobre las consecuencias legales de utilizar una unión matrimonial ficticia para eludir los requisitos migratorios estadounidenses.

La agencia sostuvo que simular un matrimonio con ese propósito constituye un delito federal grave y afirmó que continuará investigando presuntos mecanismos destinados a obtener beneficios migratorios de manera fraudulenta.

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