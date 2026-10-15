El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra tres hombres imputados de participar en el asalto a una joyería del sector Villa Juana, ocurrido el pasado 7 de octubre, durante el cual un vigilante recibió dos disparos.

La medida deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

La información fue ofrecida por Danilo Lapaix, abogado del propietario de la joyería, quien explicó que el tribunal impuso la prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y a que los imputados no presentaron presupuestos suficientes para obtener otra medida de coerción.

Lapaix indicó que un cuarto imputado, quien también se encuentra detenido, no fue trasladado al tribunal para la audiencia de este jueves, por lo que su proceso será conocido en los próximos días.

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El abogado señaló que la víctima manifestó ante el juez que temía por su vida, ante la incertidumbre sobre la posible participación de otras personas en el hecho.

Asimismo, adelantó que buscará condenas de entre 30 y 40 años de prisión para los responsables, al considerar que los hechos podrían configurar delitos como tentativa de robo, tentativa de homicidio, robo agravado e infracciones a la legislación sobre armas.

Lapaix también afirmó que algunos de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal. Sostuvo que la acusación cuenta con elementos probatorios que, a su juicio, respaldan el proceso.

Cómo ocurrió el asalto a la joyería en Villa Juana

El caso se refiere al hecho ocurrido alrededor de las 2:55 de la tarde del 7 de octubre, cuando varios hombres habrían llegado al establecimiento a bordo de una yipeta negra sin placa visible.

Según la investigación del Ministerio Público, uno de los presuntos asaltantes descendió del vehículo con un arma de fuego y realizó varios disparos hacia el interior de la joyería.

Cuando el vigilante Carlos Miguel Martínez Calderón intentó levantarse, habría recibido dos impactos de bala.

Los tres imputados contra quienes se dictó prisión preventiva son Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela, alias Pelo Fino, y Ángel Marte de Jesús, alias Deivi o Escudero.

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva por la presunta participación de los acusados en el hecho, en perjuicio del propietario del establecimiento, Aderly Fischerarlt de León Polanco, y del vigilante.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más