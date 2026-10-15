El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tiene previsto conocer la solicitud de medida de coerción contra tres hombres imputados de intentar cometer un robo con violencia en una joyería del sector Villa Juana.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Shandde Moisés Amancio Arias, César Edward Tejeda Carela, alias Pelo Fino, y Ángel Marte de Jesús, alias Deivi o Escudero, por el hecho ocurrido el 7 de octubre de 2026.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían actuado en perjuicio de Aderly Fischerarlt de León Polanco, propietario del establecimiento, y Carlos Miguel Martínez Calderón, quien trabajaba como vigilante de la joyería.

La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Roxanna Molano, encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo) de la Fiscalía del Distrito Nacional.

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Según el expediente, el 7 de octubre, alrededor de las 2:55 de la tarde, mientras las víctimas se encontraban dentro del establecimiento, Shandde Moisés Amancio Arias y Ángel Marte de Jesús llegaron en una yipeta negra, sin placa visible, que había sido alquilada previamente.

El documento señala que Marte de Jesús descendió del vehículo portando un arma de fuego, apuntó y realizó varios disparos hacia el interior del establecimiento.

Al percatarse de la agresión, el vigilante Carlos Miguel Martínez Calderón intentó levantarse, momento en que, según la investigación, Marte de Jesús le disparó dos veces.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más