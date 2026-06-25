Proyecto de Ley de Cuidados avanza en el Congreso

El debate sobre el proyecto de Ley de Cuidados cobró nuevo impulso en el Congreso Nacional luego de que el Ministerio de la Mujer organizara varias jornadas de trabajo con legisladores, especialistas nacionales e internacionales y representantes de organizaciones sociales para analizar y fortalecer la propuesta que busca establecer un marco legal para el reconocimiento del cuidado como un derecho.

Las actividades reunieron a senadores, diputados y representantes de distintos sectores en espacios de discusión técnica dirigidos a revisar el contenido del proyecto legislativo, incorporar experiencias internacionales y consensuar aspectos que permitan mejorar la iniciativa antes de su conocimiento definitivo en el Congreso.

La agenda incluyó un taller sobre estrategias parlamentarias para la aprobación de la Ley de Cuidados, celebrado en la Cámara de Diputados, y un seminario sobre avances legislativos y experiencias regionales realizado en el Senado, ambos con el acompañamiento técnico de ONU Mujeres.

Durante la apertura de las actividades, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, sostuvo que los cambios demográficos del país obligan a replantear las políticas públicas relacionadas con los cuidados y consideró que la futura legislación podría contribuir tanto a garantizar derechos como a generar oportunidades de empleo mediante el desarrollo de la denominada economía del cuidado.

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¿Qué plantea la futura Ley de Cuidados?

El reconocimiento del cuidado como un derecho

Uno de los principales objetivos del proyecto es establecer un marco legal que reconozca el cuidado como un derecho de las personas, promueva una distribución más equitativa de estas responsabilidades y siente las bases para un Sistema Nacional de Cuidados.

Desde el Congreso, la presidenta de la Comisión de Género y Asuntos de Familia del Senado, Aracelis Villanueva, afirmó que el debate ya no gira en torno a la necesidad de contar con esta legislación, sino sobre la mejor forma de concretarla.

La legisladora sostuvo que la iniciativa busca reconocer tanto el derecho a recibir cuidados en condiciones dignas como el derecho de quienes cuidan a hacerlo con garantías, además de incorporar el concepto de autocuidado dentro de las políticas públicas.

Por su parte, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dahruelly D’Aza, consideró que la propuesta debe abordarse como una política de Estado debido a su impacto sobre toda la población y a la necesidad de implementar el sistema de manera gradual.

Cooperación internacional acompaña el proceso

Las jornadas forman parte del proyecto regional Transformando las economías, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ONU Mujeres.

Esta iniciativa promueve políticas de corresponsabilidad social y de género en América Latina y el Caribe.

Durante los encuentros, la consultora de ONU Mujeres Viviana Piñeiro presentó un análisis comparado de proyectos similares en la región y señaló que las distintas propuestas legislativas que actualmente se discuten en República Dominicana contienen elementos que podrían integrarse en un texto más amplio y robusto.

Según el análisis presentado, un eventual Sistema Nacional de Cuidados requerirá la participación coordinada del Estado, las familias, las comunidades y el sector privado para distribuir de forma más equitativa las tareas de cuidado.

La discusión sobre una Ley de Cuidados se ha desarrollado en los últimos años como parte de un debate regional orientado a reconocer el trabajo de cuidados, históricamente realizado de manera no remunerada por las mujeres.

Diversos organismos internacionales han señalado que la creación de sistemas nacionales de cuidados contribuye a reducir brechas de género, facilitar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y responder al envejecimiento de la población.

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