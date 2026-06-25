La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, aunque la tasa de homicidios en el Distrito Nacional se mantiene actualmente en un solo dígito, la principal preocupación continúa siendo la conflictividad social.

Durante un recorrido por el sector Villa Consuelo, Ramos explicó que muchos homicidios se originan por discusiones relacionadas con estacionamientos, conflictos por basura o diferencias personales que terminan escalando hasta hechos de violencia.

"Los problemas tienen solución, pero después de que tú le quitas la vida a una persona, el problema se vuelve diferente y ya tiene que intervenir la autoridad", señaló.

Ramos destacó que los hallazgos varían de una comunidad a otra y que, además del patrullaje policial, en muchos casos hace falta mayor orientación a la ciudadanía.

Asimismo, reveló que en algunos sectores los residentes manifiestan inconformidad por una supuesta falta de respuesta de la Fiscalía, pero al investigar se determina que muchas situaciones no han sido denunciadas formalmente.

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"La única manera de que podamos actuar es recibiendo la información de los ciudadanos", enfatizó la fiscal, al reiterar el llamado a presentar las denuncias para que las autoridades puedan intervenir oportunamente.

Recorrido por Villa Consuelo

La fiscal encabezó un recorrido por el sector Villa Consuelo junto a miembros de la Policía Nacional, como parte de una estrategia para acercar las autoridades a la ciudadanía e identificar directamente las problemáticas que afectan a las comunidades.

Ramos explicó que el propósito de estas visitas es conocer la realidad de los sectores sin depender únicamente de los reportes que reciben las instituciones.

"La idea básica es que no nos cuenten lo que está pasando, sino nosotros verlo por nuestros propios medios", expresó.

Durante el recorrido, la magistrada sostuvo un encuentro con comerciantes del área, incluidos propietarios de negocios de compra de metales, ante la preocupación por la adquisición de materiales de dudosa procedencia que podrían alimentar actividades delictivas.

Indicó que la presencia conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional también busca reforzar la confianza de los residentes y demostrar que las autoridades permanecen activas en el territorio.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más