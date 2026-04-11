Al conmemorarse este 11 de abril el Día Nacional del Café, la Red Nacional de Productores y Emprendedores del Café (REPROCA) consideró inentendible la falta de atención y desidia de las autoridades hacia este rubro, al que califican como de alta importancia económica, ambiental y social.

La entidad aseguró que el Gobierno destina anualmente unos RD$350 millones al Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE), organismo encargado de fomentar la producción cafetalera, pero denunció que la mayor parte de esos recursos se utiliza en gasto de nómina.

Indicó que la producción nacional de café ha pasado de 309 mil quintales en 2018 a 458 mil en 2025, cifra que, afirman, podría duplicarse si se incrementa la inversión en el sector.

REPROCA sostuvo que unas 23 mil familias viven de la producción del grano, mientras que alrededor de 50 mil empleos fijos dependen de esta actividad agrícola, además de 500 mil empleos temporales generados en cada cosecha.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Este 11 de abril, Día Nacional del Café, se celebraba con alegría, hoy sentimos la indiferencia y la apatía como actitud al drama de miles de familias que tienen al rubro del café como actividad principal”, expresó la organización en un comunicado.

La entidad señaló que el Día Nacional del Café, instituido en 2010, ha coincidido con un período en el que se han desarrollado condiciones que han incidido en la caída de la producción cafetalera.

Asimismo, indicó que los precios en el mercado internacional han aumentado de US$5,500 por quintal en 2021 a US$23,000 en 2025, lo que, según afirman, no ha sido aprovechado por las autoridades para fortalecer la producción y aumentar las exportaciones.

REPROCA también atribuyó el deterioro del sector al impacto de plagas como la roya y la broca del café, así como a la exclusión de pequeños productores del antiguo Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), tras su sustitución por el actual INDOCAFE, lo que —según denuncian— afectó la co-gobernanza de las políticas cafetaleras.

“Entre los años 2020-2026, los financiamientos programados no han superado los RD$370 millones por año y prácticamente el presupuesto se limita al pago de nóminas”, establece el documento.

La organización advirtió que, aunque en el país se mantiene un alto consumo, más del 60 % del café consumido en República Dominicana no es de origen local, lo que podría impactar negativamente a las marcas nacionales y emprendimientos cafetaleros.

En ese sentido, recordó que en reiteradas ocasiones ha planteado al presidente Luis Abinader la necesidad de una política de relanzamiento de la caficultura dominicana, orientada a aprovechar los precios internacionales, reducir importaciones, que ascienden a unos RD$4,000 millones, y aumentar las exportaciones.

REPROCA también destacó el papel del café en la sostenibilidad ambiental, al contribuir a la protección de suelos y montañas, así como a la preservación de fuentes de agua.

“Enfrentar la problemática del café es avanzar hacia la implementación de una política integral para el desarrollo rural. Sin desarrollo rural no habrá desarrollo nacional integral”, concluyó la entidad, que agrupa a más de 40 organizaciones de pequeños y medianos productores y tostadores.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más