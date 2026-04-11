Familiares del fallecido comunicador Johnny Marte denunciaron sobre la ejecución este sábado de un supuesto "desalojo irregular" de los comercios que conforman la popularmente área llamada 'Teleofertas', ubicada en la avenida Máximo Gómez esquina avenida 27 de Febrero, en la capital.

A través de una nota, los familiares aseguraron que el desalojo se produce "sin una notificación efectiva", ni el "respeto" a las garantías del debido proceso, aunque admiten de la existencia de un acto de alguacil fechado el 2 de febrero de este año.

En los terrenos de Teleoferta funcionan desde hace décadas un lugar de diversión conocido como la 'Terraza Olímpica', así como otro para la venta de comida, un amplio espacio desde donde Marte producía y conducía un espacio de televisión dedicada a la venta de diversos objetos, principalmente utensilios para el hogar.

Antes de que Marte produjera su programa, había varios comercios, como la propia terraza, así como un colmado, que luego desapareció.

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También se encuentran ahí un taller para la reparación y venta de de gomas, un lavadero de carros, una oficina de abogados, un salón de belleza y un taller de desabolladura y pintura de vehículos, entre otros comercios.

En una parte de los terrenos fueron construidos recientemente una cancha para de fútbol sala, así como varias pequeñas canchas de baloncesto.

Los derechos de propiedad de Teleoferta están en disputa en la Justicia desde hace más de 30 años.

Dada la ubicación y los precios actuales del metro cuadrado en el centro de la ciudad de Santo Domingo, Teleoferta se constituye en uno de los puntos de mayor valor en toda la capital.

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