La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, resaltó el rol que desempeñan los periodistas para que la sociedad avance en la administración de justicia y en la solidificación de la democracia.

Al encabezar, junto a su equipo de trabajo, un desayuno navideño en el que compartió con periodistas que cubren la fuente judicial, la procuradora Reynoso felicitó a los miembros de la prensa, a los que deseó que pasen una navidad en tranquilidad con sus familiares y amigos. “Desde el Ministerio Público siempre hemos tenido una relación muy respetuosa, entendiendo el rol indispensable que tienen los medios de comunicación y la prensa para la democracia y para el trabajo que realizamos desde el Ministerio Público”, dijo.

“Creo que nunca ningún periodista ha podido decir que le hemos hecho una llamada o un mensaje cuestionando su trabajo. Siempre hemos sido y seremos, y es la línea de comunicación que tenemos, extremadamente respetuosa con el trabajo de los periodistas”, indicó.

“También he dicho, y hoy reitero, que una de mis carreras amadas era el Periodismo y que por eso respeto de manera especial el trabajo que hacen cada uno de ustedes, que muchas veces a través de reportajes, de sus noticias, nosotros también nos alimentamos para dar respuesta a la sociedad de lo que es el rol constitucional que tiene el Ministerio Público”, sostuvo.

En la actividad, realizada en el quinto piso del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, Yeni Berenice Reynoso estuvo acompañada de los procuradores adjuntos Rodolfo Espiñera, Wilson Camacho, Osvaldo Bonilla, Iván Féliz, y Pedro Frías Morillo. También, por las procuradoras de corte Mirna Ortiz y Danissa Cruz, así como la fiscal Ana Andrea Villa Camacho. Además, estuvieron presentes Sonia Lebrón Delgado, directora general del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y Rabel Domínguez, director de Inteligencia de Datos del Ministerio Público.

Al finalizar el desayuno la procuradora y su equipo siguieron compartiendo un momento en el que, incluso, bajaron las escaleras del edificio y se tomaron algunas imágenes frente al árbol de Navidad instalado por la Suprema Corte de Justicia en el Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.

Al responder a los periodistas que aprovecharon el encuentro para abordar algunos temas jurídicos, la procuradora general resaltó que avanzan en la creación de un plan estratégico de persecución contra el crimen, el cual dijo que, junto al combate a la corrupción, constituye uno de los ejes más importantes de los proyectos de trabajo del Ministerio Público.

Reynoso destacó las ejecutorias que, como parte de los compromisos asumidos, ha desarrollado en los primeros diez meses de gestión, las cuales incluyen, entre otros, la creación de varias unidades para reforzar la persecución de la criminalidad y la capacitación especializada del personal.

“Hemos firmado muchos convenios importantes para la persecución de uno de nuestros ejes más importantes, que es el eje de persecución de criminalidad organizada, por considerarlo, junto a la corrupción, como tema transversal a todo lo que es la seguridad y la persecución”, dijo.

Detalló que también han estado trabajando en el catastro penitenciario. “Al día de hoy tenemos por primera vez toda la población penitenciaria con sus datos biométricos, captados en un sistema que es uno de los proyectos para nosotros más importantes, porque nunca la población penitenciaria había estado sistematizada las informaciones”, expresó.

“El Ministerio Público en estos meses ha estado elaborando su plan estratégico, creando nuevas unidades, como es el caso de la Unidad de Extinción de Dominio, la de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, la de Gestión de Procesos; también la creación del proyecto G5 que tiene 18 proyectos de transformación digital de todo el Ministerio Público”, detalló.

Agregó que también se han creado la Unidad de Análisis Criminal e Inteligencia Artificial, entendiendo la necesidad de integrar la tecnología al análisis criminal y a la gestión, así como la Dirección de Análisis e Inteligencia de Datos, que dijo es también una dirección nueva que crearon no solo para hacer análisis cuantitativo, sino, cualitativo y predictivo.

“También, desde el Ministerio Público hemos estado trabajando muy duro en estos meses para sacar el proyecto de víctimas que es la defensa nacional y por primera vez tenemos un concurso ya formándose 100 abogados para representar de forma gratuita a las víctimas. Vamos a abrir 35 oficinas de representación de víctimas en los próximos días en todo el territorio nacional”. precisó.

Igualmente, destacó que han estado trabajando con el modelo de la Fiscalía Comunitaria. En ese sentido, dijo que para su instalación parten de tres criterios muy objetivos, que es la población, acceso o no a la justicia que tenga esa población, así como también el mapa de la criminalidad.

La procuradora Reynoso también destacó las acciones contra la violencia, resaltando la puesta en marcha de la iniciativa Vitalia que tiene que ver con todo el tema de violencia de género intrafamiliar. Señaló que el Ministerio Público recibe más de 70,000 denuncias de violencia de género intrafamiliar y sexual al año.

Igualmente, se refirió a las acciones que llevan a cabo para mejorar la operatividad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual ha sido reforzado con más de 100 peritos nuevos.

En otros temas, se refirió a la reforma al Código Procesal Penal, el cual dijo sigue siendo el código más garantista de todo Iberoamérica.

“Se estableció una guía de sentencia que contribuya a la seguridad jurídica. Se estableció un nuevo catálogo de derecho de las víctimas y por igual se reforzó el tema que tiene que ver con persecución de criminalidad organizada. Sin lugar a duda, ninguna de las reformas anteriores ha sido más razonable y más equilibrada que esta jurídicamente”, dijo Reynoso.

“Lo primero que quiero es invitar a toda la comunidad jurídica interesada a que lea el Código, porque he visto muchos comentarios y pudiera decir que más del 98% no se corresponde con la realidad”, indicó.

“Si ustedes analizan el código, el Ministerio Público no tiene una sola facultad adicional a la que tenía desde el 2004 y desde la Ley 1015; una sola. Yo reto a cualquiera que diga ¿Qué facultad tenía el Ministerio Público o tiene ahora con esta reforma que no teníamos antes?”, sostuvo.

En cambio, afirmó, sí hubo algunas propuestas de contrarreformas a las que el Ministerio Público se opuso, pero con aporte de datos, con doctrinas y jurisprudencia. “¿Cómo cuáles? como que los peritajes se tuvieran que hacer todos con orden de juez. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo en el sistema acusatorio. Porque imagínense ustedes que al Ministerio Público llegue una niña violada y le digamos que no podamos atenderla porque necesitamos una orden”.

Operación Cobra

La procuradora Yeni Berenice Reynoso dijo que el Ministerio Público no ha concluido con el Caso SeNaSa y que en este proceso han procedido a aplicar ya la recién promulgada Ley núm. 97-25 que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana.

“Lo que sí damos certeza es que habrá más personas imputadas porque ya los resultados y las pruebas que seguimos teniendo en nuestras manos a partir de que esta investigación se pide la medida, pero continúa, es evidente que le puedo dar seguridad absoluta de que habrá más personas imputadas”, dijo.

“Y sí, hay personas bajo investigación que son médicos y distintos profesionales del área de la salud, porque evidentemente que estos procedimientos no se hicieron solos y son procedimientos médicos. Del mismo caso se desprende que tiene que ser y debe ser así porque la justicia tiene que ser igual para todos”, indicó.

Asimismo, también hay múltiples centros de salud que están bajo investigación. “No es que serán investigados, es que ya llevamos un tiempo investigando”. Explicó que, como la investigación resulta tan amplia, el Ministerio Público decidió judicializarlo en partes separadas para fines de facilitar el conocimiento del proceso.

Explicó que los fiscales investigan, además, si falleció algún paciente producto de los procedimientos médicos excesivos que, como parte del esquema fraudulento, pudo haber sido sometido solo con el interés de facturarlo a la ARS pública.

Adelantó que, si en algún momento se produce un acuerdo con algunos de los procesados, se hará conforme a la gravedad y a la proporcionalidad de esos hechos. “Pero hasta este momento el Ministerio Público no tiene pactado acuerdo definitivo con ninguno de los imputados en este proceso que ha sido judicializado”, enfatizó.

En este caso el Ministerio Público ha presentado a 10 personas a la justicia para las que pide 18 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso de tramitación compleja.

Al destacar que el proceso continúa, dijo que más personas serán imputadas. “Todo aquel que tocó un peso del Seguro Nacional de Salud, donde más de 7 millones de dominicanos tienen su salud asegurada, tienen que responder ante la justicia. Para el Ministerio Público este es un caso de altísima prioridad”, manifestó.

“Este equipo ha estado trabajando sin descanso, y va a seguir trabajando para, no solo que haya sanciones penales ejemplarizadoras, sino, también, para que el Estado decomise y sea restituido cada peso”, dijo.

