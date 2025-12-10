La explosión de un tanque de gas en la torre Thempo del sector Villa Marina, en el Distrito Nacional, produjo un incendio y escenas de pánico entre los residentes, y preliminarmente se contabiliza cinco heridos.

Según las primeras versiones, el estallido de la noche de este miércoles además dejó daños y pérdidas materiales.

Las autoridades todavía no han ofrecido una versión oficial final tras el retiro de las unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional del lugar una vez controladas las llamas y evitar que el incendio se propagara a otras áreas de la torre y a estructuras cercanas.

No obstante, el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Luis Frometa Herasme, dijo que al menos cinco personas resultaron afectadas.

