La representante interina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana, Anyoli Sanabria destacó que en el país la entidad ha sido parte de avances históricos y continuará trabajando en la modernización del Sistema Nacional de Protección Infantil.

“Nuestro compromiso es que cada niño y niña crezca protegido, escuchado y con igualdad de oportunidades”, manifestó.

Al conmemorar, sus 79 años de su creación, Unicef reafirmó un legado global y nacional que ha impulsado transformaciones decisivas en las políticas públicas, las instituciones y las oportunidades para los niños, niñas y adolescentes. En República Dominicana, su presencia ha sido clave en momentos determinantes de la historia social y jurídica del país.

Mateo es uno de los miles de niños cuyo desarrollo ha sido impactado por este trabajo. Nació prematuro, con apenas dos libras y media. Gracias a la técnica Mamá Canguro —promovida y acompañada por Unicef en el país para garantizar la supervivencia y el bienestar neonatal— pudo estabilizarse en los primeros días de vida mediante el contacto piel con piel. Más adelante, su crecimiento continuó con la lactancia materna, otro de los pilares fundamentales que impulsa la organización para asegurar nutrición, salud y desarrollo temprano.

Anyoli Sanabria, representante interina de Unicef en RD

Al regresar su madre al trabajo, Mateo ingresó a un centro de atención integral donde encontró un entorno seguro para aprender, explorar y desarrollar nuevas habilidades. Su trayectoria refleja la realidad de miles de niños dominicanos cuyos derechos se fortalecen a través de programas y políticas apoyadas por Unicef desde la primera infancia hasta la adolescencia.

Durante su crecimiento, Mateo —como muchos otros adolescentes dominicanos— podrá acceder a iniciativas educativas, de participación y liderazgo juvenil acompañadas por Unicef. Plataformas como Altavoz y U-Report le permitirán expresar sus opiniones, aprender de otros jóvenes y contribuir a las soluciones que demanda su generación. Su voz será parte de un movimiento que impulsa espacios seguros, inclusivos y significativos para la participación juvenil.

En ese orden, la representante interina de Unicef dijo que durante casi ocho décadas, la entidad ha acompañado al país mediante asistencia técnica, evidencia, formación de capacidades y apoyo a políticas sociales que cubren todo el ciclo de vida: desde la salud neonatal, la educación inclusiva y la protección integral, hasta la participación juvenil y la respuesta a emergencias.

A los 79 años de su fundación, Unicef continúa impulsando soluciones basadas en evidencia y alianzas nacionales para que cada niño y niña, desde su nacimiento hasta la adolescencia, reciba cuidado, protección, educación y oportunidades reales de desarrollo.

“Celebramos esta trayectoria reafirmando nuestro compromiso con la niñez dominicana. Cada historia, como la de Mateo, comienza con un primer abrazo y con la convicción de que todos los niños tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades”, concluyó la representante interina.

Hitos clave del trabajo de Unicef en República Dominicana

Construcción de políticas y marcos legales

1952: Primer acuerdo formal con el Gobierno dominicano para programas de salud y nutrición infantil.

1979: Respuesta de emergencia al huracán David y creación de un programa integral para el desarrollo del Suroeste.

1991: Acompañamiento técnico a la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

1994: Aprobación del Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 14-94).

2003: Promulgación de la Ley 136-03 y creación del Sistema Nacional de Protección Infantil.

2021: Aprobación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil, un logro histórico con fuerte incidencia de Unicef.

Aportes

Década de 1980: Ampliación de programas de supervivencia infantil, educación, nutrición y participación comunitaria.

1984: Expansión de iniciativas educativas al Cibao Oriental y Santo Domingo.

1992–1996: Acciones reforzadas en salud, educación y protección para la niñez más vulnerable.

Década de 2000: Impulso a los derechos de mujeres, niños y adolescentes, fortaleciendo capacidades institucionales.

2009: Apoyo a iniciativas de juventud y desarrollo humano.

2019: Estrategias para garantizar derechos de niños y niñas en situación de migración.

