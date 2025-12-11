La Conferencia del Episcopado Dominicano informó este jueves de la muerte de monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, obispo emérito de Barahona, a los 87 años de edad, ocurrida en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, a las 11:44 p.m. de ayer miércoles 10 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la Conferencia del Episcopado Dominicano resaltó la fidelidad pastoral, sencillez, entrega generosa y testimonio de servicio a la Iglesia de Felipe Núñez.

Los oficios fúnebres iniciaron este jueves, en Santiago. Su cuerpo está expuesto a las 9:00 a.m. en el Seminario San Pío X y a las 02:00 p.m. celebración de la Eucaristía.

A las 3:30 p.m., será traslado del cuerpo hacia la diócesis de Barahona.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Mañana viernes 12 de diciembre en Barahona, a las 10:00 a.m., se oficiará una misa exequial y cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, Barahona.

"Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor".

Sobre monseñor Felipe Núñez

Rafael Felipe Núñez realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo. Recibió la ordenación sacerdotal el 25 de marzo de 1965.

Desempeñó los servicios pastorales de: director espiritual del Seminario Menor San Pío X; luego, rector del mismo Seminario; responsable de la Obra Vocacional Sacerdotal de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros; animador vocacional en la Diócesis de Mao-Montecristi; director espiritual y sucesivamente rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino; párroco de varias parroquias en Santiago de los Caballeros; vicario para la Pastoral; párroco de la Parroquia Santa Ana, en la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros, y director nacional de los Pontificias Obras Misioneras.

Designado segundo obispo de Barahona por el Papa san Juan Pablo II el 7 de diciembre del 1999. Su ordenación episcopal fue el 22 de enero del 2000.

En el año 2015 pasa a obispo emérito. En el 2016 el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la Diócesis de San Pedro de Macorís, hasta el año 2017.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más