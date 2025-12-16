El Gobierno de Luis Abinader dispuso aumentar nuevamente el gasto militar de las Fuerzas Armadas, incrementándolo de RD$ 63,900 millones este año a RD$ 68,686,619,634 para el 2026, lo que representa un aumento del 7.49 %. Este incremento está consignado en el proyecto de presupuesto sometido al Congreso Nacional.

El presupuesto militar para el próximo ejercicio no incluye aumentos de sueldo para los militares ni para el personal asimilado a las instituciones militares. Cabe destacar que los militares recibieron su último incremento salarial en 2024, mientras que el personal asimilado, compuesto por civiles que desempeñan funciones esenciales dentro de las Fuerzas Armadas, no ha experimentado un ajuste salarial en los últimos 17 años.

De acuerdo con la propuesta, el incremento del presupuesto tiene como objetivo optimizar la defensa terrestre, naval y aérea de las Fuerzas Armadas, así como mayores inversiones en educación, entrenamientos y programas sociales.

En ese contexto, el Ministerio de Defensa proyecta un consumo presupuestario de RD$ 25,424,930,406 para el año 2026, lo que representa un aumento aproximado del 14.45 % respecto a los RD$ 22,149 millones asignados en el presente año. Según el documento, la entidad dispondrá de RD$ 22,103,179,785 destinados a gastos corrientes, equivalentes al 86.92 % de la partida total, y de RD$ 3,321,750,621 para gastos de capital, lo que corresponde al 13.08 % del monto asignado.

Las operaciones principales del Ministerio implican un consumo proyectado de RD$ 6,115,301,158; en cuanto al presupuesto para defensa nacional, se asigna un monto de RD$ 4,609,218,026; para servicios de salud y asistencia social, se prevé una partida de RD$ 1,389,622,628, mientras que otros conceptos recibirán RD$ 1,217,531,010; adicionalmente, se contempla una inversión de RD$ 11,775,741,468 en la administración de contribuciones especiales y de RD$ 317,516,116 para la gestión de activos, pasivos y transferencias.

Asignación del ejército

De acuerdo con la propuesta presupuestaria para el próximo año, el Ejército de República Dominicana, en su calidad de principal institución castrense, contará con un ligero aumento en la asignación de recursos. La suma sujeta a aprobación pasará de 19,490 millones de pesos en el presente ejercicio a 20,396.3 millones en 2026, lo que equivale a una variación del 4.65 %, según indican los datos oficiales.

Para el ejercicio fiscal 2026, el ejército orientará sus recursos primordialmente hacia la defensa terrestre y los programas de educación y capacitación militar. Específicamente, se estima que la defensa terrestre absorberá más de RD$20,265 millones, lo que representa aproximadamente el 99.36 % del presupuesto total asignado. En cuanto al área educativa y de formación, se proyecta una inversión de RD$130,561,504, equivalente al 0.64 % del monto general.

La partida de la Armada

El anteproyecto de presupuesto nacional, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados y pendiente de revisión en el Senado de la República, asigna una partida presupuestaria a la Armada de la República Dominicana dentro del gasto general de las Fuerzas Armadas por un monto de RD$ 9,277,876,586. Esta suma representa un incremento del 7.46 % respecto al año en curso, cuya asignación fue de RD$ 8,634 millones.

El próximo año, la Armada —que es la fuerza militar más pequeña del país— planea destinar RD$ 8,559,765,708 en gastos relacionados con la defensa naval. Además, tiene previsto invertir RD$ 356,016,403 en programas de educación y formación naval, y asignar RD$ 362,094,475 a servicios de salud.

Presupuesto de la FARD

Esta institución será la única que verá reducido ligeramente su presupuesto para el próximo año; el monto pasaría de 13,723 millones en el presente ejercicio a 13,587.56 millones en 2026, lo que representa una disminución del 0.99 %. Esto ocurriría en caso de que la propuesta sea aprobada por el Senado de la República tal como fue respaldada en la Cámara de Diputados.

La Fuerza Aérea de República Dominicana proyecta destinar para el próximo año la suma de RD$ 12,043,183,054 en la defensa aérea; además, se invertirán RD$ 152,304,367 en capacitación y formación militar, equivalente al 1.07 % del total, y RD$ 1,392,073,274 en salud, que constituye un 9. 83 % del su presupuesto, conforme indica el proyecto de presupuesto.