El presidente Luis Abinader viajará este jueves 7 de mayo a Costa Rica para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, programados para el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

La agenda del mandatario dominicano incluye una reunión bilateral con la presidenta electa Laura Fernández Delgado. Asimismo, asistirá a la cena ofrecida por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Agenda oficial del mandatario

A su llegada a territorio costarricense, el presidente Abinader sostendrá el encuentro bilateral con la mandataria electa.

Posteriormente, participará en la cena oficial encabezada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, junto a las delegaciones internacionales invitadas a la ceremonia de cambio de mando.

Ceremonia de investidura

Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional, donde se desarrollará la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

Tras concluir el acto, el presidente Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030, así como en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales asistentes.

El regreso del presidente Luis Abinader y de su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche del viernes.

EN ESTA NOTA

Costa Rica Laura Fernández Delgado Luis Abinader política internacional República Dominicana Rodrigo Chaves transmisión de mando

Abraham Marmolejos

Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido.

Ver más