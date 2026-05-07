El presidente Luis Abinader viajará este jueves 7 de mayo a Costa Rica para participar en los actos oficiales de transmisión de mando presidencial de Laura Fernández Delgado, programados para el viernes 8 de mayo en el Estadio Nacional.

La agenda del mandatario dominicano incluye una reunión bilateral con la presidenta electa Laura Fernández Delgado. Asimismo, asistirá a la cena ofrecida por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la ceremonia de investidura presidencial.

Agenda oficial del mandatario

A su llegada a territorio costarricense, el presidente Abinader sostendrá el encuentro bilateral con la mandataria electa.

Posteriormente, participará en la cena oficial encabezada por el presidente Rodrigo Chaves Robles, junto a las delegaciones internacionales invitadas a la ceremonia de cambio de mando.

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Ceremonia de investidura

Para el viernes 8 de mayo, el jefe de Estado dominicano se trasladará junto a su comitiva al Estadio Nacional, donde se desarrollará la ceremonia de traspaso de mando presidencial de Laura Fernández Delgado.

Tras concluir el acto, el presidente Abinader participará en el saludo protocolario a la nueva presidenta para el período constitucional 2026-2030, así como en la recepción oficial junto a las delegaciones internacionales asistentes.

El regreso del presidente Luis Abinader y de su delegación oficial a la República Dominicana está programado para la noche del viernes.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más