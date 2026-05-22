Policía mata en presunto intercambio de disparos a Gatillo, buscado por muerte La China

La Policía Nacional en Santiago notificó sobre la muerte del joven de 37 años Carlos Alberto Díaz Rodríguez, alias "Gatillo", quien, según los reportes de la institución, era buscado por el asesinato de Margarita Díaz García, alias "La China".

Según el reporte de la vocería local de la Policía, el fallecido pertenecía a una asociación de malhechores y también estaba vinculado a varios hechos en los cuales hirió de bala a varias personas en el distrito municipal de Hato del Yaque.

"El hecho ocurrió la tarde de este jueves 21 de mayo, cuando miembros de la Policía realizaban labores de inteligencia con el objetivo de localizar y apresar al prófugo en la calle No. 3, del distrito municipal de Hato del Yaque", según el reporte oficial.

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Las autoridades policiales argumentaron que el presunto delincuente enfrentó a tiros a los patrulleros con una pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, la cual portaba de manera ilegal.

Carlos Alberto Díaz Rodríguez falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital municipal de Hato del Yaque.

En el presunto intercambio de disparos resultó herido Carlos Manuel Plasencia Núñez, de 37 años, quien se mantiene bajo custodia de las autoridades para fines de investigación.

Le ocupan pistola con la que atacó a los agentes

En la escena del evento, la Policía Científica recolectó cuatro casquillos calibre 9 milímetros, 13 cápsulas sin disparar, dos chalecos antibalas, dos celulares, un aceite para limpieza de armas de fuego y la pistola utilizada por el presunto delincuente para encarar a los patrulleros.

La Policía informó que, al ser depurado en los archivos de la institución, Carlos Alberto Díaz Rodríguez, alias "Gatillo", figuraba con cinco registros por robos.

Relación del caso con la muerte de "La China"

Este jueves 21 de mayo, el portavoz de la Policía Nacional, coronel Diego Pesquiera, anunció que un caso registrado en el municipio de Jarabacoa, donde fallecieron dos hombres, estaba vinculado al evento en el cual murió "La China" y resultó herido de bala su compañero Robert Hanns Sánchez Tejada, ya detenido.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más