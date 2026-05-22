La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) presentó oficialmente los Programas Nacionales de Control de Patógenos y Residuos Químicos, una iniciativa orientada a fortalecer la protección de la salud pública y garantizar la inocuidad de las carnes destinadas al consumo humano en República Dominicana.

El lanzamiento fue realizado a través de la División de Productos Cárnicos y Derivados de la institución, durante un acto celebrado en las instalaciones de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con el respaldo técnico del Laboratorio Agroempresarial Dominicano (LAD).

La actividad reafirma la colaboración entre el sector público y privado para fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria y control de calidad en la cadena agroalimentaria nacional.

Vigilancia sanitaria para productos cárnicos

El encuentro contó con la participación de autoridades sanitarias, representantes del sector cárnico nacional, técnicos especializados, inspectores oficiales y actores vinculados a la producción, procesamiento y comercialización de alimentos.

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1 de 3 | Mesa conjunta DIGEMAPS-JAD. 2 de 3 | Darwin Yaser, director del Gabinete de la DIGEMAPS. 3 de 3 | Osmar Benítez, director de la JAD.

De acuerdo con DIGEMAPS, los programas buscan garantizar que los productos cárnicos destinados al consumo humano estén libres de residuos químicos, microorganismos y sustancias prohibidas, mediante la implementación de controles sanitarios, metodologías de muestreo y vigilancia microbiológica alineadas con estándares y lineamientos internacionales.

Durante la jornada fueron presentados los principales componentes técnicos y regulatorios de ambos programas, incluyendo protocolos de inspección, análisis microbiológicos y vigilancia de patógenos como Salmonella, E. coli O157:H7, STECs y Listeria monocytogenes.

También fueron abordados controles relacionados con residuos de medicamentos veterinarios, pesticidas y otros contaminantes químicos.

Metodologías de control e inocuidad

El acto incluyó presentaciones técnicas sobre control microbiológico, metodologías de muestreo N60, integración operativa de los programas en plantas procesadoras, manejo de resultados positivos y medidas preventivas para garantizar la inocuidad alimentaria.

DIGEMAPS destacó que esta iniciativa representa un avance significativo para el fortalecimiento del sistema nacional de inspección sanitaria de carnes y productos cárnicos.

La institución indicó que los programas contribuirán a elevar la confianza de los consumidores, mejorar la trazabilidad y reforzar la competitividad del sector pecuario dominicano en los mercados nacionales e internacionales.

Respaldo de la JAD y el LAD

La Junta Agroempresarial Dominicana, a través del Laboratorio Agroempresarial Dominicano, reiteró su compromiso de continuar apoyando iniciativas orientadas a la inocuidad alimentaria, la calidad de los productos agropecuarios y el fortalecimiento técnico del sector agroindustrial dominicano.

La misión de DIGEMAPS, mediante su sistema de inspección de carnes y productos cárnicos, es contribuir al desarrollo agropecuario nacional mediante la vigilancia sanitaria y el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales aplicables a los productos de origen animal.

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