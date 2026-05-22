La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Médicos anunció que el próximo 29 de julio entregará el I Premio MEDICOOP a la Excelencia Académica, una iniciativa orientada a reconocer el desempeño académico e investigativo de los médicos residentes en la República Dominicana.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el presidente del Consejo de Administración de MEDICOOP, Hugo Bautista Martich, acompañado por integrantes de la comisión evaluadora, entre ellos Mery Hernández.

Los organizadores explicaron que el premio reconocerá, por primera vez, el rendimiento académico de médicos residentes desde el nivel R-1 hasta el R-6, sin distinción de especialidad ni centro hospitalario.

Bautista Martich indicó que el lugar y la hora de la ceremonia serán anunciados durante el próximo mes de junio.

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“Con el Premio MEDICOOP a la Excelencia Académica reconocemos el esfuerzo, la dedicación y la disciplina de los médicos residentes que se preparan con altos estándares para servir a nuestra nación”, expresó.

Según explicó, la iniciativa busca promover la cultura del mérito, estimular la excelencia académica y respaldar la formación de futuros especialistas de la salud.

Para optar por el reconocimiento, los postulantes deberán estar inscritos en programas de especialidades médicas avalados por universidades reconocidas, contar con un promedio final igual o superior a 95 puntos y presentar certificaciones de notas validadas por la Dirección de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública.

La premiación otorgará primer, segundo y tercer lugar en cada nivel de residencia, desde R-1 hasta R-6. Los ganadores recibirán certificados, premios en metálico y reconocimiento público durante el acto de entrega.

El proceso de selección estará a cargo de una comisión integrada por representantes de los órganos directivos de MEDICOOP, autoridades académicas y especialistas vinculados a la formación médica.

La doctora Hernández informó que en el país funcionan programas de residencias médicas en hospitales de Santo Domingo y otras provincias, con cerca de 90 especialidades y subespecialidades.

Indicó además que cada año ingresan alrededor de 1,400 médicos a programas de residencias, de los cuales aproximadamente 800 concluyen su formación y se integran al sistema sanitario como especialistas.

Los organizadores señalaron que la premiación busca establecer un precedente en el sector salud y cooperativo, al impulsar el reconocimiento al mérito académico como mecanismo para incentivar la investigación, el rendimiento y el compromiso profesional de las nuevas generaciones médicas.

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