MOPC cerrará este sábado por dos horas el puente flotante sobre el río Ozama

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que este sábado 23 de mayo será cerrado de manera temporal al tránsito vehicular el puente flotante sobre el río Ozama, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

La institución explicó que la medida permitirá el paso del motor vessel o buque a motor MV Belle Lashun III, que estará saliendo del Astillero Joseph Industrial Development Corp.

El puente flotante, que conecta el Distrito Nacional con el sector Villa Duarte, en el municipio Santo Domingo Este, permanecerá fuera de servicio durante ese intervalo de tiempo.

Rutas alternas

El MOPC exhortó a los conductores a tomar precauciones y planificar sus desplazamientos con tiempo.

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Como rutas alternas, la institución recomendó utilizar los puentes Matías Ramón Mella, Juan Pablo Duarte y Juan Bosch para desplazarse entre Santo Domingo y Villa Duarte, en ambos sentidos.

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