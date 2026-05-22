La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este domingo 24 de mayo realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en el circuito CNP803, en el Distrito Nacional, para facilitar trabajos técnicos solicitados por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

La suspensión está prevista entre las 9:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Según explicó la distribuidora, los trabajos incluyen poda y adecuaciones en redes internas vinculadas a la Superintendencia de Bancos, por lo que será necesario realizar maniobras operativas y seccionalizar el circuito eléctrico.

La medida impactará parcialmente el área comprendida entre la avenida México y las avenidas Leopoldo Navarro, Máximo Gómez y 27 de Febrero.

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Entre las zonas e instituciones que podrían experimentar interrupciones temporales figuran la Maternidad San Rafael, el Hotel Lina y áreas parciales de la Policía Nacional.

Edeeste pide comprensión por trabajos programados

La empresa eléctrica señaló que las labores buscan garantizar condiciones seguras para la ejecución de los trabajos técnicos y reducir riesgos operativos durante las intervenciones programadas.

Edeeste agradeció la comprensión de los usuarios afectados y aseguró que continuará apoyando acciones orientadas a mejorar la estabilidad y seguridad del servicio eléctrico.

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