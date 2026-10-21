CRD afirma que no costaría al Estado

El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) solicitó al presidente Luis Abinader que ordene la construcción de un aeródromo múltiple en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, una infraestructura que considera necesaria para mejorar la conectividad aérea, facilitar las emergencias médicas y ampliar las oportunidades económicas de la región norte.

La entidad sostiene que el proyecto podría financiarse con recursos del Departamento Aeroportuario y aportes privados, sin recurrir al Presupuesto Nacional.

Los datos sobre el costo, la disponibilidad de los fondos y el estado de las autorizaciones fueron expuestos por el propio organismo.

El argumento económico: producción sin suficiente conectividad

El CRD fundamenta su petición en el peso agropecuario de siete provincias: Duarte, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez y otras demarcaciones de la región.

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Según la organización, esos territorios concentran el 68 % de la producción nacional de arroz, el 72 % del cacao orgánico y una parte importante de la producción avícola, porcina y lechera.

A su juicio, la falta de conectividad aérea limita las posibilidades de transformar esa capacidad productiva en agroindustria, exportaciones de mayor valor y nuevas inversiones.

El organismo plantea que el aeródromo no debe considerarse exclusivamente una obra para San Francisco de Macorís, sino una infraestructura con alcance regional y nacional.

El proyecto y su financiamiento

El CRD estima un costo de RD$80 millones

La organización afirma que la pista y la terminal tendrían un costo de RD$80 millones y que esos componentes ya estarían presupuestados por el Departamento Aeroportuario.

También sostiene que la obra se financiaría íntegramente con recursos propios de esa institución, procedentes de las tasas que pagan los pasajeros y destinados, según el CRD, a la construcción de aeródromos domésticos.

Agrega que las obras complementarias serían donadas por empresarios de la región y corporaciones extranjeras, lo que evitaría desembolsos adicionales del Estado.

Afirma que cuenta con estudios y autorizaciones

El CRD asegura que el proyecto dispone de estudios técnicos del Departamento Aeroportuario y de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), además de un decreto del Poder Ejecutivo. Por esa razón, considera que solo falta una orden presidencial para comenzar la ejecución.

Helipuertos para emergencias médicas y desastres

Además del aeródromo, el CRD reclama la instalación de helipuertos en los municipios de las provincias señaladas y propone extender esa infraestructura al resto del país.

La entidad atribuye a estas instalaciones una función vinculada con el traslado de pacientes, la respuesta ante desastres, la seguridad ciudadana y el apoyo a las actividades productivas.

El CRD informó que las propuestas relativas al aeródromo y a las obras complementarias fueron depositadas en el Despacho Presidencial y en el Departamento de Correspondencia de la Presidencia.

La organización pide al Gobierno que otorgue prioridad a la iniciativa, al considerar que contribuiría al desarrollo productivo y a la conectividad del nordeste y otras zonas del Cibao.

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