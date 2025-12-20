ENERO

París, 07/01/2025.- Fotografía de archivo, tomada el 01/05/2019, de Jean-Marie Le Pen, el que fue durante cuatro décadas el líder de la extrema derecha francesa y fundador del Frente Nacional (FN), que murió a los 96 años.EFE/JULIEN DE ROSA

– 5: Costas SIMITIS, 88 años, resistente contra la junta de los "coroneles" y primer ministro griego (1996-2004) que hizo entrar al país en el euro

– 7: Jean-Marie LE PEN, 96 años, figura de la extrema derecha francesa y fundador del Frente Nacional (FN)

– 13: Oliviero TOSCANI, 82 años, provocador fotógrafo italiano de Benetton

– 16: David LYNCH, 78 años, realizador estadounidense de "Elephant Man", "Mulholland Drive" y de la serie de culto "Twin Peaks"

– 30: Marianne FAITHFULL, 78 años, cantante emblemátia del 'Swinging London' y luego de los escenarios punk neoyorquinos.

FEBRERO

Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa.

– 4: Karim AGA KHAN IV, 88 años, filántropo y jefe espiritual de los musulmanes ismaelitas

– 8: Sam NUJOMA, de 95 años, primer presidente y padre de la independencia de Namibia obtenida de Sudáfrica en 1990

– 18: Gene HACKMAN, 95 años, figura del Nuevo Hollywood, oscarizado por "French Connection" e "Unforgiven"

ABRIL

Mario Vargas Llosa, al recibir en 2016, en Santo Domingo, el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña, que otorga el Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

– 1: Val KILMER, de 65 años, actor estadounidense, antagonista de Tom Cruise en "Top Gun"

– 13: Mario VARGAS LLOSA, 89 años, escritor hispano-peruano, Premio Nobel de Literatura en 2010

– 21: Jorge Mario BERGOGLIO, 88 años, papa Francisco, elegido en 2013, argentino y primer papa jesuita, que puso a los marginados en el centro de su mensaje sin reformar la doctrina tradicional católica

MAYO

José "Pepe" MUJICA. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

– 13: José "Pepe" MUJICA, 89 años, presidente de Uruguay (2010-2015), exguerrillero figura de la izquierda latinoamericana, apodado el "presidente más pobre del mundo"

– 23: Sebastiao SALGADO, 81 años, fotógrafo franco-brasileño, conocido por sus imágenes de tragedias humanas y del planeta

– 30: Etienne Emile BAULIEU, 98 años, inventor de la píldora abortiva.

JUNIO

Violeta Barrios de Chamorro.

– 3: Edmund WHITE, de 85 años, novelista estadounidense, figura de la literatura LGTB+

– 9: Frederic FORSYTH, de 86 años, maestro de la novela de espionaje británico, autor de "Chacal" (1971)

– 11: Brian WILSON, 82 años, músico, fundador de los Beach Boys

– 14: Violeta CHAMORRO, 95 años, expresidenta de Nicaragua (1990-1997) que derrotó en las urnas a Daniel Ortega y pacificó el país

– 23: Lea MASSARI, de 91 años, actriz italiana conocida por "La aventura"

– 26: Lalo SCHIFRIN, 93 años, compositor de música cinematográfica, como la de "Misión Imposible"

JULIO

Ozzy OSBOURNE – El músico británico Ozzy Osbourne. EFE/EPA/ADAM WARZAWA POLAND OUT

– 22: Ozzy OSBOURNE, de 76 años, cantante británico de "Black Sabbath", uno de los grupos pioneros del hard rock

– 24: Hulk HOGAN, de 71 años, leyenda estadounidense de la lucha y actor

– 31: Bob WILSON, de 83 años, director estadounidense conocido por sus creaciones originales en el teatro y la ópera.

AGOSTO

Eddie PALMIERI. EFE/Alonso Cupul ARCHIVO

– 6: Eddie PALMIERI, 88 años, pianista estadounidense, legendario salsero que revolucionó la música latina

– 7: Jim LOVELL, 97 años, astronauta estadounidense, comandante de la misión Apollo 13 que estuvo a punto de terminar en catástrofe en 1970

– 11: Miguel URIBE, 39 años, senador colombiano y precandidato presidencial, fallecido después de dos meses en cuidados intensivos por un ataque a balazos en un acto público.

SEPTIEMBRE

Robert Redford.

– 4: Giorgio ARMANI, 91 años, diseñador italiano, ícono de la moda y empresario que erigió un imperio del lujo

– 6: Rosa Tarlovsky de ROISINBLIT, 106 años, activista de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina

– 6: Rick DAVIES, 81 años, cantante británico, cofundador del grupo de rock Supertramp

– 10: Charlie KIRK, 31 años, influencer estadounidense y militante conservador aliado de Donald Trump, asesinado de un disparo

– 16: Robert REDFORD, 89 años, actor emblemático del cine estadounidense, padrino del cine independiente en Estados Unidos

– 23: Claudia CARDINALE, 87 años, actriz italiana nacionalizada francesa, ícono del cine italiano y musa de los más grandes directores.

OCTUBRE

Diane KEATON.

– 1º: Jane GOODALL, 91 años, primatóloga británica, figura emblemática de la causa medioambiental y embajadora de los chimpancés

– 11: Diane KEATON, 79 años, actriz estadounidense conocida por sus papeles en las películas de Woody Allen y en el "El padrino".

NOVIEMBRE

Jimmy CLIFF.

– 3: Dick CHENEY, 84 años, ex número dos de George W. Bush (2001-2009), considerado uno de los vicepresidentes estadounidenses más poderosos de la historia

– 6: James WATSON, 97 años, codescubridor de la estructura del ADN y Premio Nobel de Medicina, también conocido por sus declaraciones sexistas y racistas

– 24: Jimmy CLIFF, 81 años, cantante jamaicano y leyenda del "reggae"

DICIEMBRE

– 5: Frank GEHRY, 96 años, arquitecto conocido por obras como el Museo Guggenheim de Bilbao y el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles

– 6: Martin PARR, 73 años, fotógrafo británico famoso por sus imágenes de colores saturados y su mirada irónica sobre la sociedad de consumo.

– 14: Rob REINER, 78 años, director de cine estadounidense, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner. Fueron encontrados apuñalados en su domicilio en Los Ángeles

– 16: Antony PRICE, 80 años, diseñador británico que vistió a leyendas del pop como Mick Jagger y David Bowie

– 17: Peter ARNETT, 91 años, periodista ganador del premio Pulitzer y destacado corresponsal de guerra. (Raphaëlle PICARD)