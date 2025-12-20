El Ejército de República Dominicana (ERD) informó este sábado de la detención de 30 haitianos indocumentados en acciones realizadas en la provincia Montecristi.

En una primera intervención, realizada en el Destacamento Mangá, municipio Guayubín, las patrullas militares detuvieron 23 nacionales haitianos, así como una motocicleta, cuyo conductor intentaba evadir el referido destacamento, de acuerdo con un comunicado de la institución castrense.

En un segundo operativo efectuado en el Destacamento Hatillo Palma, fueron detenidos otros siete haitianos indocumentados, incluyendo el conductor de una motocicleta.

Los indocumentados y las motocicletas incautadas fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para los fines legales correspondientes, concluyó el Ejército.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.