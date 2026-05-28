El Gobierno presentó este jueves un nuevo sistema digital para solicitar el Permiso de Salida de Menor (PSM), que permitirá realizar el trámite completamente en línea, sin filas, documentos físicos ni visitas presenciales a oficinas públicas.

La nueva plataforma, presentada por el presidente Luis Abinader, forma parte del programa Burocracia Cero y estará disponible de manera gratuita hasta el 28 de junio de 2026 para los casos incluidos en la fase piloto.

¿Qué cambia con el nuevo permiso digital?

Con el nuevo sistema, los padres podrán completar el proceso desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar del mundo.

La plataforma incorpora:

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Autorización digital del otro progenitor.

Validación biométrica de identidad.

Firma notarial electrónica.

Interoperabilidad con la Junta Central Electoral.

Registro digital automático del permiso.

Las autoridades informaron que el tiempo estimado de entrega puede ser de unos 20 minutos.

¿Quiénes podrán usarlo y qué documentos ya no serán necesarios?

Durante esta primera etapa, el servicio estará habilitado únicamente para padres y madres dominicanos que autoricen al otro progenitor a viajar al extranjero con hijos menores de edad.

Con el nuevo modelo no habrá que escanear ni subir actas de nacimiento, no será necesario acudir presencialmente a legalizar documentos, y el permiso quedará vinculado electrónicamente al pasaporte del menor.

La validación se hará automáticamente mediante conexión entre instituciones públicas.

¿Cuánto costará el trámite?

Aunque el servicio será gratuito hasta el 28 de junio, el costo oficial después de esa fecha será de RD$6,300.

Ese monto incluirá:

Servicio notarial digital

Tasa de Migración

Legalización de la Procuraduría General

Certificación filial de la Junta Central Electoral.

Según el Gobierno, anteriormente el proceso podía costar entre RD$ 4,000 y RD$ 30,000, dependiendo de intermediarios y zonas turísticas.

¿Dónde se hará el trámite?

El proceso estará disponible en línea a través de las plataformas digitales del Estado y de la Dirección General de Migración.

El permiso aprobado quedará registrado electrónicamente y podrá validarse digitalmente al momento del viaje.

Más de 80 mil permisos en un año

Entre 2025 y 2026, Migración emitió más de 80 mil permisos de salida de menor. Más del 48 % correspondieron a autorizaciones entre padres para viajes con hijos menores.

Las autoridades adelantaron que el modelo de Burocracia Cero será aplicado a otros procesos estatales, entre ellos:

Registro de empresas en 24 horas.

Interoperabilidad bancaria para nuevos negocios.

Digitalización de permisos de construcción.

El programa Burocracia Cero, creado mediante el Decreto 640-20, ha simplificado hasta ahora más de 362 trámites en 71 instituciones públicas, según datos oficiales.

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