El coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, advirtió que el sistema de justicia dominicano enfrenta un “gran reto” en el manejo del caso Jet Set, especialmente en lo relativo a la celeridad con que debe ser conocido.

Al asistir a la conferencia ‘Justicia del Futuro 2034’, celebrada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, Álvarez expresó preocupación por los antecedentes de retrasos en procesos judiciales de alto perfil, señalando como ejemplo el caso del exprocurador Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado marcado por múltiples aplazamientos tanto en la etapa preliminar como en el inicio del juicio de fondo.

"El tema es qué tiempo se va a tomar la justicia en decidir este caso. Los antecedentes que tenemos no son muy buenos. Justicia tardía es justicia denegada", afirmó.

En ese sentido, el representante de la organización de la sociedad civil sostuvo que el objetivo no debe ser acelerar el proceso de manera forzada, sino garantizar que se desarrolle de forma ágil, permitiendo la presentación de pruebas y una decisión oportuna por parte de los jueces sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.

Influencia externa

Sobre la posibilidad de influencia externa, consideró poco probable que el poder político o económico pueda incidir de manera determinante en el caso, debido al alto nivel de atención pública que ha generado.

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“Difícilmente hay un caso que haya concitado más atención que este. Está siendo visibilizado por toda la sociedad”, indicó.

Álvarez también planteó como alternativa procesal que los imputados evalúen la posibilidad de un acuerdo con el Ministerio Público mediante un procedimiento abreviado, lo que permitiría una resolución más rápida del caso.

No obstante, subrayó que dicho acuerdo debería implicar la admisión total de responsabilidad penal y la imposición de la pena máxima contemplada para el tipo penal aplicable, que en el caso de homicidio involuntario es de hasta dos años de prisión.

El dirigente cívico concluyó que un mecanismo de este tipo podría evitar mayores dilaciones y reducir la revictimización de los afectados, siempre dentro del marco de la legalidad.

El caso Jet Set continúa generando amplio debate en la opinión pública y representa una prueba clave para la eficiencia y credibilidad del sistema de justicia en República Dominicana.

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