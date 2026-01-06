Una amplia coalición de países latinoamericanos condenó este martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, mientras otras naciones abogaron por una salida institucional urgente.

República Dominicana, a través de su viceministro Francisco Caraballo, instó a diseñar una hoja de ruta realista que garantice una transición democrática y preserve el funcionamiento básico del Estado.

Caraballo enfatizó que cualquier solución debe enmarcarse estrictamente en el respeto a la soberanía y la autodeterminación, priorizando la construcción gradual de una salida pacífica a la crisis.

Liderando el rechazo regional, el Gobierno de Colombia calificó las acciones militares unilaterales como una violación flagrante del derecho internacional y una amenaza directa a la seguridad del continente.

En respuesta, el embajador estadounidense Leandro Rizzuto justificó la captura de Nicolás Maduro argumentando la necesidad imperiosa de proteger al hemisferio de estructuras criminales y del narcotráfico.

Elevando el tono de la protesta diplomática, la delegación de Brasil tildó la operación de secuestro y advirtió sobre los graves riesgos de que la fuerza militar suplante al multilateralismo.

La tensión escaló cuando Bogotá denunció ante el organismo las amenazas directas del presidente Donald Trump contra el mandatario Gustavo Petro, a quien la Casa Blanca señaló como un posible objetivo futuro.

Desde Europa, España se alineó con las posturas de México y Chile al advertir que la injerencia militar foránea sienta un precedente peligroso y no constituye el camino adecuado para la democracia.

El debate político estuvo marcado por protestas internas y las declaraciones de Washington sobre el control de las vastas reservas de petróleo venezolanas mediante empresas norteamericanas.

Mientras el organismo hemisférico delibera, el expresidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos federales por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York tras su traslado forzoso desde Caracas.

