Con la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, mediante decreto número 1-26, se ha dado a conocer la existencia de un Ministerio, que para algunos una nueva institución y su rol en la coordinación del sistema de justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La Ley 80-25 Orgánica del Ministerio de Justicia, fue promulgada en agosto de 2025 y revive la institución que formó parte de la estructura estatal dominicana en los primero 120 años de la República, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, hasta la promulgación de la Ley núm. 485 de noviembre de 1964, que suprime la Secretaría de Estado de Justicia y pasa sus atribuciones a la Procuraduría General de la República.

¿Cuál será la función del Ministerio de Justicia?

De acuerdo con la pieza, el Ministerio de Justicia pasa a coordinar la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública, también a coordinar el sistema nacional de derechos humanos y el sistema penitenciario y correccional.

El Ministerio estará integrado de acuerdo a la ley de la siguiente manera:

Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema se Justicia

Viceministerio de Representación Judicial y Extrajudicial

Viceministerio de Derechos Humanos

Viceministerio de Políticas Públicas contra la Criminalidad

Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales

Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía

Organismos autónomos y descentralizados adscritos al Ministerio de Justicia

El nuevo ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, quien se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se ha destacado como abogado litigante y consultor de entidades públicas y privadas, con especialización en materia electoral, además de haber ocupado importantes funciones gremiales como vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.

Es doctor en Derecho, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y cuenta con un máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más