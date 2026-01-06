Al menos tres personas fueron apresadas hoy para ser investigadas por la desaparición de la niña de tres años de edad, Brianna Genao Rosario, a quien sus familiares no ven desde el pasado 31 de diciembre de 2025.
Los equipos de rastreo se mantienen en la comunidad Barrero, en Imbert, encabezados por Olga Diná, procuradora del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a otras autoridades que buscan a la menor.
Este martes, las autoridades han ampliado el perímetro de búsqueda y han alejado de la zona a periodistas e influenciadores del área donde se realizan las inspecciones.
Asimismo, este martes las autoridades no han ofrecido detalles de los operativos que realizan, y se espera que lo hagan más tarde.
La menor Brianna Genao Rosario fue vista alrededor de las 5:00 de la tarde del 31 de diciembre, según han manifestado comunitarios.
