El exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Boca Chica, Francisco Alberto Paulino Castro, alias Francis o el Compadre, pasó de dirigir la sala capitular de ese municipio a figurar en el expediente de la Operación Kraken, por narcotráfico y lavado de activos.

El exfuncionario municipal figura entre los 16 imputados a quienes la Procuraduría General de la República acusa de integrar una red dedicada a introducir por las costas de Barahona grandes cantidades de drogas procedentes de Sudamérica, para luego enviarlas a Estados Unidos, Canadá y Europa mediante métodos de ocultamiento y utilizando la logística del puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica.

El pasado 20 de noviembre, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó sobre la detención de Paulino Castro junto a empleados o personal contratado del puerto Multimodal Caucedo, quienes, según la institución, aprovechaban sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

De acuerdo con los fiscales actuantes en el caso, el dinero obtenido de estas operaciones era invertido en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, así como en la constitución de empresas.

Además, el expediente establece que el exregidor estuvo ligado a casos de extorsión y delitos violentos, incluyendo la participación en una organización con métodos de narcoterrorismo.

En 2010, Paulino Castro también fue arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero no fue procesado judicialmente. Esta falta de procesamiento le abrió la puerta a obtener, años después, diversos certificados de buena conducta emitidos por la PGR, los cuales le permitieron postularse como regidor de Boca Chica.

El exregidor fungió en el cargo en el periodo 2020-2024, tras resultar electo durante las elecciones municipales del 2020 con 928 a través del método de D’Hondt.

Paulino Castro figura como empleado del Programa Supérate, en el puesto de Analista de Proyecto de la Dirección Regional Santo Domingo Este, sin embargo, la Dirección de Desarrollo Social Supérate indicó que este fue desvinculado, mediante resolución administrativa, el mismo día de su arresto.

El próximo sábado 29 de noviembre será conocida la solicitud de medida de coerción contra Paulino Castro y otros miembros de la red de narcotráfico.

