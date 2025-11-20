Más de 350 miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizaron un operativo contra el crimen organizado, donde fueron arrestados 16 integrantes de una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En un comunicado la DNCD indicó que entre los detenidos figuran empleados o personal contratado del Puerto Multimodal Caucedo que aprovechaban de sus niveles de acceso a la terminal para el trasiego de sus operaciones ilícitas.

Los arrestados fueron identificados como José Augusto Rodríguez Sánchez, alias el Rubio; Melvin Manuel Fis Taveras; Wilmer Evangelista Rumaldo; Ángel David Féliz Cuevas; Francisco Alberto Paulino Castro, alias Francis o el Compadre; Edwin Alberto Mejía Guerrero; Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz; Leandro Manuel Arias Santana, alias Berni, Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren, alias el Brujo, Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara alias, Bururun.

Tras proceder con el desmantelamiento de la red las autoridades incautaron dinero y vehículos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La DNCD explicó que los operativos son el resultado de varios meses de investigación y seguimiento a esta red de narcotráfico, labores que permitieron la incautación de un alijo de 200 paquetes de cocaína realizado por el Ministerio Público y la DNCD con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y la colaboración de la Seguridad Militar del Puerto Multimodal Caucedo el pasado 7 de noviembre.

El grupo fue apresado durante 36 allanamientos realizados por 40 fiscales y 312 agentes de la DNCD en distintas zonas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís.

El procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, explicó que en las próximas horas serán presentados ante los tribunales los detenidos que serán procesados por su vinculación a la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico o el lavado de activos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más