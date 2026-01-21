Cada 21 de enero, República Dominicana se viste de azul y blanco para honrar a su patrona, Nuestra Señora de la Altagracia, “la que todo lo alcanza”. Miles de dominicanos suben al Santuario de Higüey, encienden velas y le hacen promesas con fe profunda. Pero más allá de las novenas y rosarios, hay frases que se repiten de generación en generación, palabras que se susurran en los altares caseros, en las iglesias y en los corazones de quienes le piden salud, amor, trabajo o un milagro.

Novena a la Virgen de la Altagracia – Día por día (13 al 21 de enero)

Día 1 – 13 de enero: La Virgen que protege

Oración inicial: Virgen de la Altagracia, Madre y Reina, tú que todo lo alcanzas, ven en mi auxilio.

Reflexión: Recordamos el milagro de Higüey en 1572, cuando la Virgen protegió a la villa del fuego.

Petición del día: Por la protección de nuestras familias y del pueblo dominicano.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

Día 2 – 14 de enero: Madre de amor y misericordia

Oración: Madre de amor y misericordia, Virgen de la Altagracia, intercede por nosotros.

Reflexión: La Altagracia es consuelo de los afligidos y refugio de pecadores.

Petición: Por quienes sufren enfermedad, soledad o dificultades económicas.

Día 9 – 21 de enero: Día de la Virgen de la Altagracia

Oración final: Oh Virgen de la Altagracia, patrona y madre de los dominicanos, cúbrenos con tu manto, protégelos de todo mal y llévanos a tu Hijo Jesús. Amén.

Reflexión: Hoy celebramos tu día grande. Gracias por tanto amor y protección.

Petición: Gratitud por favores recibidos y por los que vendrán.

Cómo rezar la novena en casa o en familia

  • Enciende una vela azul o blanca frente a la imagen de la Virgen.
  • Reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al inicio y final.
  • Lee la reflexión y la petición del día.
  • Di la oración del día 3 veces o con tus palabras.
  • Termina con la Salve o una canción a la Altagracia (como “Oh Virgen de la Altagracia”).

Muchas familias agregan al final: “Madre mía de la Altagracia, no me desampares en este día ni en ningún otro. Amén.”

Día de la Altagracia

