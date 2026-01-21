Un tribunal de Elías Piña dictó 20 años de prisión a un hombre que asesinó a una mujer en febrero de 2022, en el distrito municipal Rancho de la Guardia, municipio Hondo Valle.

El condenado es Bolívar Vicente Vicente, quien asesinó a puñaladas a Dominga Encarnación.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Mercedes Lebrón Ramírez, Luisa de la Rosa y Sócrates David Ogando presentó un conjunto de pruebas, entre ellas evidencias materiales, documentación legal, pruebas periciales y testimonios, que permitieron demostrar de manera contundente la responsabilidad penal del procesado.

El expediente, presentado por el órgano acusador, detalla que Encarnación estaba de visita en la vivienda de Vicente Vicente, quien aprovechó la situación de indefensión de la víctima para agredirla con un arma blanca, propinándole ocho estocadas en diferentes partes del cuerpo, provocando con las heridas una hemorragia interna y externa que terminó causándole la muerte, como lo establece la autopsia judicial No. A-034-2022.

El Tribunal Colegiado de Elías Piña, integrado por los jueces Edward Gerónimo Sánchez, Blaury Luciano y Sauly González, tras conocer los elementos de pruebas del órgano persecutor, declaró al procesado culpable de homicidio voluntario, en violación a los artículos 295, 309 y 304 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El sentenciado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR Elías Piña.

