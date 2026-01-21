Cada 21 de enero, República Dominicana se viste de azul y blanco para honrar a su patrona, Nuestra Señora de la Altagracia, “la que todo lo alcanza”. Miles de dominicanos suben al Santuario de Higüey, encienden velas y le hacen promesas con fe profunda. Pero más allá de las novenas y rosarios, hay frases que se repiten de generación en generación, palabras que se susurran en los altares caseros, en las iglesias y en los corazones de quienes le piden salud, amor, trabajo o un milagro.

Estas son las frases más hermosas y poderosas dedicadas a la Virgen de la Altagracia, muchas de ellas usadas en oraciones tradicionales o populares en RD. Úsalas para rezar, compartir o poner en tu altar este 21 de enero.

Las frases más bonitas y poderosas de la Virgen de la Altagracia

“Madre mía de la Altagracia, tú que todo lo alcanzas, alcánzame esta gracia que tanto necesito.”

(La más repetida en promesas y novenas dominicanas) “Virgen de la Altagracia, consuelo de los afligidos, ruega por nosotros.”

(Clásica en letanías y oraciones de auxilio) “Oh Virgen de la Altagracia, protectora de los dominicanos, cúbrenos con tu manto y líbranos de todo mal.”

(Muy usada en hogares durante tormentas o crisis) “Madre de amor y misericordia, Virgen de la Altagracia, intercede por tu pueblo dominicano.”

(Frase común en misas y procesiones del 21 de enero) “Altagracia, mi madre querida, no me desampares en este día ni en ningún otro.”

(Oración personal y emotiva, muy compartida en redes) “Virgen de la Altagracia, tú que salvaste a Higüey, salva también mi familia.”

(Referencia directa al milagro de 1572, origen de la devoción) “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, Virgen de la Altagracia.”

(Adaptación dominicana del Sub Tuum Praesidium) “Altagracia, reina y madre, escucha el clamor de tus hijos dominicanos.”

(Usada en cantos y oraciones colectivas) “Virgen de la Altagracia, estrella de la mañana, ilumina mi camino.”

(Poética y muy usada en velas y promesas nocturnas) “Madre de la Altagracia, en ti confío, no me dejes caer.”

(Frase corta y poderosa para llevar en el corazón)

Nuestra Señora de la Altagracia o Virgen de la Altagracia es una advocación mariana conocida por ser la protectora del pueblo dominicano.​​

Cómo usar estas frases de la Virgen de la Altagracia en tu devoción

En la novena: Elige una por día y repítela 3 veces al final del rosario.

Elige una por día y repítela 3 veces al final del rosario. En tu altar casero: Escribe la frase en un papelito y ponla debajo de la imagen de la Virgen con una vela azul o blanca.

Escribe la frase en un papelito y ponla debajo de la imagen de la Virgen con una vela azul o blanca. En redes: Compartilas con #VirgenDeLaAltagracia o #21DeEnero para unirte a la devoción colectiva.

Compartilas con #VirgenDeLaAltagracia o #21DeEnero para unirte a la devoción colectiva. En oración personal: Di la que más resuene contigo cuando necesites fuerza o un milagro.

La Virgen de la Altagracia: Patrona de los dominicanos

Desde el milagro de Higüey en 1572, cuando se dice que la Virgen apareció para proteger a la villa de un incendio, la Altagracia se convirtió en símbolo de fe y protección. Hoy, cada 21 de enero, peregrinos de todo el país llegan al Santuario de Higüey para agradecer y pedir. En 2026, las búsquedas por “frases Virgen de la Altagracia”, “oraciones Altagracia” y “21 de enero devoción” están en su pico anual. ¿Por qué se celebra el Día de la Altagracia si no es la patrona oficial del país?

¿Cuál es tu frase favorita?

¿Tienes una oración especial a la Virgen de la Altagracia que te acompaña siempre? Compartila en comentarios. Que la Madre de la Altagracia te cubra con su manto este 21 de enero y todo el año.

