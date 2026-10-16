“Nosotros nos vamos al campo hoy sin ninguna solución a lo que hemos denunciado como producción nacional arrocera”, afirmó Marcos Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, al expresar la preocupación del sector por las condiciones de competencia frente a Estados Unidos.

El dirigente sostuvo que las medidas presentadas no resuelven las diferencias de competitividad entre los productores dominicanos y los estadounidenses, en momentos en que el sector enfrenta los desafíos asociados a la apertura comercial prevista en el tratado de libre comercio.

También señaló que un decreto de protección al sector fue derogado y pidió al presidente Luis Abinader estudiar mecanismos para regular la entrada del arroz al territorio nacional.

“El presidente tiene que estudiar la medida de que el arroz tenga una forma de entrada al país que vaya a entrar y que sea controlado”, manifestó.

Rodríguez advirtió que, si el grano ingresa bajo condiciones de libre mercado sin mecanismos que compensen las diferencias entre los productores de ambos países, el sector dominicano quedaría desprotegido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Pero si es a libre mercado, eso significa que nosotros estamos desprotegidos totalmente y que no somos competitivos”, afirmó.

El representante de los productores consideró que el Gobierno debe buscar una salida mediante una renegociación o la adopción de mecanismos que permitan equilibrar las condiciones de competencia.

“Hoy nos vamos muy preocupados. El sector arrocero se va muy preocupado”, expresó.

Diferencias en capacidad productiva

Rodríguez explicó que los productores dominicanos trabajan con extensiones de tierra considerablemente menores que las de sus homólogos estadounidenses.

Según indicó, un productor dominicano posee entre 80 y 90 tareas, mientras que los productores más pequeños de Estados Unidos cuentan con más de 3,000 tareas.

El dirigente también afirmó que Estados Unidos destina US$13,800 millones en apoyo a sus productores, una diferencia que, a su juicio, dificulta que los agricultores dominicanos puedan competir en condiciones similares.

“Aquí en República Dominicana no hay medida que vaya a compensar y emparejar esa parte”, sostuvo.

Alertan sobre empleos y seguridad alimentaria

El presidente de la federación advirtió que los riesgos para la producción arrocera también tendrían consecuencias sobre el empleo y la seguridad alimentaria del país.

Rodríguez cifró en 30,000 los productores vinculados al sector y en 300,000 los empleos directos e indirectos que dependen de esta actividad.

Asimismo, afirmó que unas 1.3 millones de tareas sembradas de arroz se encuentran en riesgo ante las condiciones de competencia que plantea la apertura comercial.

El representante del sector insistió en que el Gobierno debe buscar una solución que permita preservar la producción nacional y evitar que las diferencias de escala y apoyo económico frente a Estados Unidos comprometan la continuidad del cultivo.

Durante la rueda de prensa, el Gobierno informó que la producción de arroz blanco pasó de 9.2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14.8 millones en 2025. También expuso medidas de respaldo a los productores mediante financiamiento, seguros agropecuarios, investigación agrícola y asistencia técnica.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más