El Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora (CINTRA) considera que la entrada en vigor del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe impulsar políticas laborales que permitan distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares y reducir la doble carga de trabajo que enfrentan las mujeres.

La organización sindical plantea que tanto el sector público como el privado deben promover condiciones laborales que faciliten a hombres y mujeres atender las necesidades de sus familiares dependientes, incluidos hijos, padres, personas con discapacidad y otros integrantes de la familia que requieran cuidados o asistencia.

Juana de los Santos, vocera de CINTRA, explicó que uno de los objetivos del convenio es facilitar la conciliación entre el trabajo remunerado y las responsabilidades familiares, mediante condiciones que permitan a ambos sexos participar en las tareas de cuidado.

«La entrada en vigencia de este convenio, que tiene como objetivo facilitar la conciliación del trabajo remunerado entre hombres y mujeres, busca disminuir la carga de las responsabilidades familiares en doble jornada a las mujeres», expresó De los Santos.

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La representante sindical también señaló la necesidad de flexibilizar los permisos y las licencias laborales para facilitar el acompañamiento y la atención de los familiares dependientes. La propuesta busca promover una mayor participación de los hombres en estas tareas y evitar que recaigan principalmente sobre las mujeres.

CINTRA plantea una hoja de ruta para aplicar el convenio

El Convenio 156 entró en vigor en la República Dominicana el pasado 3 de octubre, un año después de cumplirse el procedimiento internacional establecido tras su ratificación, según informó CINTRA.

De los Santos indicó que el Gobierno dominicano, a través del ministro de Trabajo, Eddy Olivares, suscribió la ratificación con el acompañamiento de representantes del sector empresarial y sindical, durante la 20.ª Reunión Regional Americana de la OIT, celebrada en el país el año pasado.

Como parte de los esfuerzos para avanzar hacia su implementación, CINTRA anunció la Primera Conferencia Nacional de Mujeres Trabajadoras sobre Cuidados, programada para los días 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, en el marco de la Semana de los Cuidados.

La actividad se organiza junto con la Red Inspira República Dominicana y en alianza con ISCO, UGT, Valencia, Generalitat Valenciana y WSM. Según las entidades organizadoras, el encuentro busca colocar los cuidados en el centro de la agenda pública y privada, así como de la negociación colectiva.

CINTRA sostiene que la aplicación del convenio debe contribuir a enfrentar la discriminación y las desigualdades de oportunidades, además de promover el reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos de derechos y reducir la asignación social de las tareas de cuidado como una responsabilidad principalmente femenina.