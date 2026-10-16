El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra la médico psiquiatra Ylsa Emperatriz Quero Cabrera, imputada de complicidad en un caso en el que un ingeniero habría sido raptado por su expareja y trasladado a un centro de salud mental, en medio de un proceso de divorcio.

De acuerdo con el expediente, Quero Cabrera habría ordenado a Nancy Estervina de Jesús, también imputada en el proceso, ingresar de manera irregular a su pareja en un centro psiquiátrico.

La investigación establece que De Jesús se presentó en una empresa constructora propiedad de ambos, ubicada en el sector Alma Rosa II, en Santo Domingo Este, acompañada de otras tres personas que presuntamente habrían sido contratadas para ejecutar el hecho.

Según el Ministerio Público, los individuos, uno de ellos vestido con indumentaria de enfermería, sometieron violentamente al ingeniero, lo esposaron y le aplicaron una inyección de contenido desconocido. Posteriormente, lo sacaron a la fuerza del establecimiento.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La víctima fue trasladada por su expareja a un centro psiquiátrico, donde fue localizada dos días después.

Durante el proceso, De Jesús habría declarado que ingresó al hombre en el establecimiento de salud por instrucciones de Quero Cabrera, quien fue detenida el pasado 14 de octubre, en cumplimiento de la orden judicial número RAJ-2026-15866, tras una denuncia presentada por familiares de la víctima.

La psiquiatra enfrenta imputaciones por presuntas violaciones de varias disposiciones del Código Penal Dominicano, incluidas las relativas a violencia de género e intrafamiliar, conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 24-97.

Para sustentar la solicitud de prisión preventiva, el órgano acusador presentó pruebas testimoniales, documentales, periciales, audiovisuales e ilustrativas, entre ellas un informe de psiquiatría forense de la Subdirección General de Medicina Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que evalúa el estado de salud físico y psíquico de la víctima.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó, a solicitud de la defensa, el conocimiento de la medida de coerción para el domingo 18 de octubre de 2026.

La solicitud de prisión preventiva deberá ser conocida por el tribunal, que decidirá la medida de coerción correspondiente.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más