El presidente de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (ADOFA), Heraldo Suero, afirmó que la soberanía alimentaria de República Dominicana no debe negociarse en acuerdos comerciales con Estados Unidos y sostuvo que el sector todavía espera medidas concretas de apoyo para garantizar el futuro de la producción arrocera.

Suero ofreció estas declaraciones durante una rueda de prensa encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, en la que el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, presentó los avances de la producción arrocera nacional y las medidas gubernamentales dirigidas a fortalecer la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad del sector.

Durante la actividad, el Gobierno informó que continuará respaldando a los productores mediante subsidios para semillas certificadas y fertilizantes, financiamiento a tasas preferenciales, seguros agropecuarios, mejoras en los sistemas de riego y drenaje y programas de pignoración, entre otras iniciativas.

Ante las medidas presentadas, Suero sostuvo que las diferencias entre ambos países en materia comercial, capacidad productiva y estructura económica dificultan que los mecanismos de apoyo puedan compensar las asimetrías que enfrenta la producción dominicana frente a la estadounidense.

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"No hay fondo, ni hay medida, ni hay nada que pueda con la asimetría que hay de comercio y producción y estructura productiva con los Estados Unidos", expresó el dirigente.

El presidente de ADOFA consideró que la producción de arroz trasciende los intereses particulares del sector y constituye un asunto de soberanía nacional.

"El arroz cultivado en nuestras tierras es innegociable", manifestó, al referirse a las conversaciones comerciales con Estados Unidos.

Suero reconoció las inversiones realizadas por distintos gobiernos para respaldar la actividad arrocera, pero insistió en que el país debe definir cómo garantizar la continuidad de esa capacidad productiva frente a los desafíos comerciales.

Sector espera medidas concretas de apoyo

Consultado sobre si los representantes del sector se marchaban satisfechos con las medidas presentadas durante la actividad, Suero afirmó que mantenían la confianza en el Gobierno, aunque reconoció que todavía quedan asuntos por abordar.

"Siguen esperando medidas concretas de soporte y apoyo que ayuden al futuro", respondió al ser preguntado sobre las necesidades pendientes del sector.

El dirigente expresó confianza en el presidente Luis Abinader para abordar la situación y señaló que aún quedan temas por discutir.

"Nosotros confiamos en el presidente de la República, que hasta el día de hoy ha demostrado que tiene el compromiso y la calidad moral para abordar este tema", afirmó.

Las declaraciones de Suero se producen en medio de las discusiones sobre las condiciones comerciales con Estados Unidos y las medidas gubernamentales para respaldar la producción nacional de arroz, un alimento fundamental para la seguridad alimentaria dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más